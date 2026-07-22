スターバックス、オレンジ＆マンゴーの新作フラペチーノを22日より発売！ | RBB TODAY

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スターバックス、オレンジ＆マンゴーの新作フラペチーノを22日より発売！

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ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®※画像はイメージです
  • ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®※画像はイメージです
  • チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー※画像はイメージです
  • クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー※画像はイメージです
  • 左から）ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®、チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー、クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー※画像はイメージです

　スターバックス コーヒー ジャパンは22日、オレンジとマンゴーを主役にした夏向けビバレッジ3種を、全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売した。

左から）ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®、チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー、クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー※画像はイメージです

　ラインアップは、『ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®』『チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー』『クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー』の3商品。濃厚なフラペチーノ®、爽快感のあるソーダ、ほどよい渋みを楽しめるティーという異なるスタイルで、オレンジとマンゴーの味わいを表現した。

　『ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ®』は、甘みや酸味、香りの異なる4種のオレンジに、コクのある甘さのマンゴー果汁を組み合わせた一杯。カップの底には、手でほぐしたような食感のオレンジ果肉、マンゴー果汁、甘酸っぱいブラッドオレンジゼリーを重ねている。

チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー※画像はイメージです

　飲み進めるたびに、オレンジ果肉のつぶつぶとした食感と、ゼリーのぷるんとした食感が重なり、みずみずしい果実の風味が広がる。ハニーブラッドオレンジソースとホイップクリームを混ぜ合わせることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめる。同社は、ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、コクや爽やかさを加えるカスタマイズも提案している。Tallサイズのみで、価格は持ち帰り707円、店内利用720円。

クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー※画像はイメージです

　昨年から展開されている“チラックス ソーダ”シリーズの新商品として、『チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー』が登場。オレンジ果肉とマンゴー果汁、ブラッドオレンジゼリーにソーダを加え、同シリーズのために開発されたグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた。

　華やかな柑橘の香りと果実の風味に、ソーダのキレのあるドライな飲み心地が重なる。価格は、持ち帰りがTall 579円、Grande 624円、Venti® 668円。店内利用はTall 590円、Grande 635円、Venti® 680円となる。

　『クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー』は、オレンジ果肉とブラッドオレンジゼリー、マンゴーの甘みとコクを、ほどよい渋みのブラックティーに重ねた一杯。カップの底には、オレンジ果肉、マンゴー果汁、ブラッドオレンジゼリーが入り、ごろっとした果肉感と軽やかな味わいを同時に楽しめる。

　ブラックティーをパッションティーに変更すると、オレンジの香りと調和し、見た目も味もより華やかな一杯になる。価格は、持ち帰りがTall 618円、Grande 663円、Venti® 707円。店内利用はTall 630円、Grande 675円、Venti® 720円となっている。

　価格はいずれも税込みで、3商品ともマンゴー果汁は5％未満。一時的に欠品、または早期に販売を終了する場合がある。


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