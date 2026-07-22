初の日本ツアーを終えたばかり…Dragon Ponyピョン・ソンヒョン、活動休止を発表　当面3人体制へ | RBB TODAY

ロックバンドDragon Pony（ドラゴンポニー）のピョン・ソンヒョンが、活動を一時休止する。

健康上の理由で、グループは当面3人体制となる。

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7月22日、所属事務所Antennaは「Dragon Ponyのピョン・ソンヒョンが、健康上の理由により活動を一時休止することになりました」と発表した。

これに伴い、Dragon Ponyは当面、3人体制で活動を続ける予定だ。 Antennaは「今後の活動に関する事項については、改めてお知らせいたします」と説明した。

さらに、「突然のお知らせにより、ファンの皆さまにご心配をおかけすることとなりました。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。今後もDragon Ponyへの温かい応援をよろしくお願いいたします」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ピョン・ソンヒョン

なお、Dragon Ponyは去る6月10日、日本1st EP『Run to Run』をリリース。東京と大阪で初の日本単独ツアーを盛況のうちに終え、本格的な日本進出を成功させた。

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