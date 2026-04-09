「この子は誰？」「逸材すぎる」茨城県のラジオパーソナリティ・アナウンサーの美咲が話題 | RBB TODAY

茨城県水戸市にあるコミュニティFMラジオ局・FMぱるるんが4月8日に公式Xを更新。夕方番組「COMBOX LIVE DISCUSS」を担当するパーソナリティが映った動画に「この子は誰？」といった反響が寄せられている。
FMぱるるんは、「COMBOX LIVE DISCUSS おまけ」とし、水曜パーソナリティの美咲の動画を公開。この日の番組のテーマの「恋」について、落ち着いた声で視聴者に語りかけるように振り返っていた。
この動画には「この女性は誰でしょうか？」「めっちゃ可愛い」「とんでもないラジオ局パーソナリティ発見」「逸材すぎる」「この子は誰？」という反響が集まっている。
茨城在住の美咲。1月7日放送回から「COMBOX LIVE DISCUSS」の水曜日を担当している。
また、美咲は4月7日に自身のインスタグラムで、「このたび、茨城県行方市のテレビ局なめがたエリアテレビのアナウンサーに就任いたしました」と報告。
今後、お昼の情報番組「生で情報発信！なめこい」を毎週担当するとのこと。「まだまだ勉強中ですが、ひとつひとつの出会いや言葉を大切に、心を込めてお伝えしていきたいです」と明かし、「アナウンサーとしてもラジオパーソナリティとしても変わらず、私らしく頑張っていきます」とコメントしていた。
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