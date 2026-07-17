桐谷美玲、ティファニーの新作アイウェアを纏った最新ショット公開 「今の気分」に合わせたメタルフレームの着こなし | RBB TODAY

桐谷美玲が16日、自身のInstagramを更新し、Tiffany & Co.の新作アイウェアを着用した最新ショットを公開した。

「メタルフレームが今の気分にぴったり」と綴った桐谷は、アクセサリー感覚でメガネを取り入れた着こなしを披露。細身のメタルフレームには、ティファニーブルーがさりげなく配色されており、一層華やかな印象である。

桐谷は、「コーディネートのアクセントとして使いたいな」として自身のSNSを通じてその楽しみ方を伝えている。この投稿に対して、フォロワーからは「さりげないティファニーブルーが美玲ちゃんにぴったり」「すごく似合う」といったコメントが寄せられている。

※桐谷美玲、Tiffany & Co.の新作アイウェアを着用した最新ショットを公開