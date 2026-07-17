桐谷美玲、ティファニーの新作アイウェアを纏った最新ショット公開 「今の気分」に合わせたメタルフレームの着こなし | RBB TODAY

桐谷美玲が16日、自身のInstagramを更新し、Tiffany & Co.の新作アイウェアを着用した最新ショットを公開した。
「メタルフレームが今の気分にぴったり」と綴った桐谷は、アクセサリー感覚でメガネを取り入れた着こなしを披露。細身のメタルフレームには、ティファニーブルーがさりげなく配色されており、一層華やかな印象である。
桐谷は、「コーディネートのアクセントとして使いたいな」として自身のSNSを通じてその楽しみ方を伝えている。この投稿に対して、フォロワーからは「さりげないティファニーブルーが美玲ちゃんにぴったり」「すごく似合う」といったコメントが寄せられている。
※桐谷美玲、Tiffany & Co.の新作アイウェアを着用した最新ショットを公開
桐谷美玲、大胆なへそ出しワンピで会場を魅了…キャスター業にも意欲 | RBB TODAY
桐谷美玲が25日、東京渋谷にあるMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて、26日～31日まで開催されるフェンディのクラフツマンシップを体験できるポップアップストア「FENDI selleria (フェンディ セレリア)」フォトコール取材に登場した。
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