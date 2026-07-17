AAA・宇野実彩子、40歳の誕生日にヘアカット動画を公開！セルフ断髪式で40代をスタート！ | RBB TODAY

AAAの宇野実彩子が16日、インスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、ヘアカット動画を公開した。
宇野は「また一つ歳を重ねることができました」と投稿。アップされた動画は先日行われたファンミーティングの合間に撮影されたもので、第一部終了後に宇野がロングヘアをカットする様子を見ることができる。宇野は「行け行けゴーゴー！髪切るゴーゴー」とノリノリでヘアカット。2つに分けて結んだ髪に、自分でハサミを入れる様子も公開した。その後、美容師によりサラサラのボブカットが完成、ファンミーティング第二部で新ヘアスタイルをお披露目した。
この投稿にファンからは「かわいいいー みさこちゃんお誕生日おめでとう」「これから新たな宇野ちゃん見れるの楽しみです！」「久々のボブ、大似合いすぎました」と誕生日のお祝いとヘアスタイルを絶賛するコメントが寄せられている。
宇野実彩子「出産して母になって、価値観がガラッと変わりました」 | RBB TODAY
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AAA・宇野実彩子＆與真司郎＆末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走！「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたら」 | RBB TODAY
AAAは20周年記念イベントを開催し、約5年ぶりの公演を地域巡業とともに実施。
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