ILLIT、Japan 2nd Singleの収録曲&デジタルカバー公開！ | RBB TODAY

ILLITのJapan 2nd Single 'I Got Your Back' の収録曲とデジタルカバーが公開された。

ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）のグループ公式SNSによると、同シングルにはタイトル曲の日本オリジナル曲「I Got Your Back」、今年1月にデジタル配信リリースされTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務めた「Sunday Morning」、タイトル曲の韓国語バージョンの全3曲が収録される。

タイトル曲「I Got Your Back」は「私がそばにいるよ」という意味の楽曲名の通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への想いを歌うロックジャンルの楽曲だ。ILLITのリアルな心情が込められており、SNSでは先行して音源の一部が公開され、キャッチーなメロディが大きな反響を呼んでいる。

同曲の作詞には「好きだから。」などのヒット曲でZ世代から支持を集めるシンガーソングライターのユイカが参加し、少女たちの繊細な感性をリアルな言葉で表現した。作曲にはマルチプラチナ・ミリオンセラーを記録する数々のヒット曲を手掛けたトップクリエイター・岡嶋かな多を起用し、ロックジャンルとしてのクオリティとダイナミックなサウンドを底上げした。

また、「I Got Your Back (Korean Ver.)」はCDパッケージのみに収録され、デジタル配信日は後日公開される予定だ。

音源配信日は2026年7月26日、CD発売日は同年7月29日を予定。価格はILLIT×FRUiTS Special Edition・初回限定盤が2310円（税込）、通常盤・メンバーソロジャケット盤が1650円（税込）となっている。

現在ILLITは初のライブツアー日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN』を開催中で、愛知・大阪・福岡での公演を終え、今後は兵庫・東京を含む全5都市11公演を行う。さらに8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざまし WANGAN フェス』、8月9日には『LuckyFes'26』への出演も決定している。