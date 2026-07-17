乃木坂46・池田瑛紗が2年ぶり表紙！『アップトゥボーイ』9月号 | RBB TODAY

雑誌『アップトゥボーイ Vol.365』（2026年9月号）の表紙・裏表紙・付録ポスター写真が公開された。

同誌は創刊40周年イヤー第6弾として、乃木坂46の42ndシングル『是非に及ばず』リリースに合わせた大特集号となっている。

今回表紙を飾るのは池田瑛紗（乃木坂46）。初登場・初表紙以来、実に2年ぶりとなる。巻頭グラビアでは、100年を超える歴史を持つ鉄工所を舞台に撮影が行われ、「アート×アイドル×鉄工所」という一風変わったコラボグラビア20ページが掲載される。

続くグラビアには森平麗心（乃木坂46）が登場。連載『うるみんのデート向上委員会』でおなじみの彼女が、『是非に及ばず』初選抜のお祝いとして同号のグラビアにも登場する。昨年の人生初ソログラビアから約1年ぶりとなる10ページの撮り下ろしに加え、連載取材では「水族館デート」を体験している。

裏表紙

池田瑛紗(乃木坂46) ポスター

さらに田村真佑（乃木坂46）も2年ぶりに登場。「おうちデート感」を意識した距離感の近い撮影に挑んだプライベート感たっぷりの10ページとなっている。

田村真佑(乃木坂46)ポスター

乃木坂46以外では、『盛れミ』でバズったJuice=Juiceの工藤由愛が同誌初ソログラビアに登場。初の海外単独公演『22/7 Live in Taipei 2026』を控える22/7からは1期生の河瀬詩と3期生の折本美玲がそれぞれソログラビアで登場する。アップアップガールズ（仮）の石川万鈴もソログラビア初登場を果たす。

また、『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループ「DRAW♡ME（ドローミー）」でのメジャーデビューが決定し話題を集める森脇梨々夏のグラビアも掲載される。

創刊40周年を記念した過去のレジェンドアーティストたちの特別連載、第2回目には酒井法子が登場する。付録はB3サイズ両面ポスター。