櫻坂46・中嶋優月＆村山美羽が「B.L.T.」表紙に！2人の絆を描いたグラビア＆インタビュー掲載 | RBB TODAY

6月26日発売のエンタメ誌「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に、櫻坂46から中嶋優月と村山美羽が登場する。

中嶋と村山は、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」で共演。2人の名前を掛け合わせた「みゅーづ」の愛称でも親しまれ、その唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

グラビアの前半では、仲睦まじくビスケットを分け合ったり談笑したりしながら、賑やかな雰囲気の中で2人の自然体な姿を撮影。後半では荒々しい岩場と海を背景に、内に秘めた強さやクールな表情を美しく切り取った。

互いの手を取り合いながら岩場を歩く姿や、体を寄せて遠くを見つめる表情からは、言葉だけでは語り尽くせない2人の絆が感じられ、2人ならではの関係性をドラマチックかつ美しく描き出したグラビアとなっている。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」と語る中嶋と、「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と明かす村山が、2人の特別な関係性について告白している。

さらに「14th Single BACKS LIVE!!」で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語られている。

「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（表）

「B.L.T.2026年8月号」別冊付録：中嶋優月＆村山美羽（櫻坂46） 両面超ビッグポスター（裏）