「到底看過できない」人力舎が渡部建への中傷投稿について鬼越トマホーク・良ちゃんを批判！ | RBB TODAY

10日、芸能事務所「プロダクション人力舎」が公式サイトを更新。鬼越トマホーク・良ちゃんが行った渡部建を中傷する投稿について「到底看過できるものではありません」と批判した。

事の発端となったのは、8日に良ちゃんが行ったXへの投稿だ。良ちゃんは「渡部建いつまでゴミなんだクソが あんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよ」と、渡部を「ゴミ」「反省ビジネスの守銭奴」と痛烈に批判。渡部を批判した理由として、吉本の元先輩を通じて、鬼越トマホークのYouTubeチャンネルに渡部がトークライブの告知を兼ねて出演したいと打診してきたが、話を進めていく中で渡部側から「出演は難しい」と断られたからだと明かしている。

この投稿を受けて人力舎は「2026年7月8日、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん氏のXアカウント（@sakai026）において、弊社所属タレント・渡部建に関する2件の投稿がなされ、現在も多数の閲覧・拡散が続いております。」と、良ちゃんを名指する声明を発表。「渡部が動画チャンネルへの出演を自ら希望して先方に連絡し、その後一方的に出演を断ったかのような記載がありますが、そのような事実はありません。本件は、渡部及び弊社の関与しないところで、第三者により出演の打診がなされたことに端を発するものであり、渡部本人が出演を希望した事実も、弊社がこれを了承した事実もありません。」と、良ちゃんの投稿内容を否定した。その上で「事実と異なる内容に加え、渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません。」と、渡部に対する中傷について、強く批判している。

人力舎の発表と同日に、イベント制作会社社長で吉本の元芸人である宮地ケンスケがXで謝罪文を投稿。宮地の会社は騒動の原因となった渡部のトークライブ『渡部59秒』の制作を担当しており、宮地は良ちゃんにYouTube出演の打診を行った人物でもある。宮地は「本来であれば、関係各所への十分な確認と適切な手順を踏んだ上でご依頼を行うべきところ、それを怠ってしまったことが今回の原因です。」と今回のトラブルの原因について説明。その上で、「今回の件により、坂井様には多大なご迷惑とご不快な思いをさせてしまいました。また、渡部様にご迷惑をおかけする結果となってしまいましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。」と良ちゃんと渡部の双方に謝罪している。

※プロダクション人力舎が鬼越トマホーク・良ちゃんを批判した投稿

※宮地ケンスケがトラブルを謝罪した投稿