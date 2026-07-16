櫻坂46・山﨑天がばっさりヘアカット！前髪パッツンのボブスタイルにチェンジ | RBB TODAY

櫻坂46の山﨑天が15日、インスタグラムを更新。ロングヘアをバッサリとカットし、ボブスタイルに変身した姿を公開した。

山﨑は「✂︎✂︎✂︎」とハサミの絵文字を3つ並べ、自撮り写真をアップ。胸下までのロングだった髪はばっさりとヘアカットされ、あごラインよりも短いボブスタイルに変身している。前髪も重めに切りそろえられており、山﨑の大きな瞳が引き立つパッツンボブスタイルだ。左後ろの髪がすこし跳ねているように見えるのもキュート。

山﨑の投稿には2万8千件のいいね！がついており、ファンも注目している。

※山﨑天が新しいヘアスタイルを披露した投稿