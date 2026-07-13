元櫻坂46・土生瑞穂、ファン120名と念願の屋形船イベント開催！浴衣姿で「夜の踊り子」を一緒に踊りファン歓喜 | RBB TODAY

元櫻坂46の土生瑞穂が、七夕の夜に自身のファン120名を招いて開催した「屋形船イベント」の様子がネット上で注目を集めている。

12日、土生は自身の公式SNSを更新。「念願だった屋形船で、夜の踊り子！」と綴り、納涼クルーズでの様子を公開した。動画では、涼しげな浴衣姿の土生が、ファンと共にサカナクションの名曲「夜の踊り子」を一緒に踊り、会場はファン歓喜の渦に包まれた。移動中の車内でダンスの練習を重ねていたという本人のかわいらしいひたむきな姿も相まって、ファンとの距離が縮まる貴重な交流の場となったようだ。

イベント終了後、参加したファンからは「一緒にできてすっごく楽しかった」と喜びの声が寄せられている。総勢120名という交流を実現させた土生に対し、ファンからは「土生ちゃんから夜の踊り子やりたいって言われるとは思わなかった」「またこういうのやりたい！」と、早くも次回を期待する熱いコメントが相次いだ。

※土生瑞穂、ファン120名とともに「夜の踊り子」を踊る動画