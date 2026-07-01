日向坂46・金村美玖が浴衣姿で爽やかな夏グラビア！『週刊SPA!』表紙に初登場！ | RBB TODAY

6月30日に発売された「週刊SPA!」（扶桑社）7月7・14日合併特大号の表紙に日向坂46の金村美玖が登場した。同誌へは初登場となる。

金村はけやき坂46の2期生として加入。現在発売中の17枚目シングル「Kind of love」の選抜メンバーに名を連ね、主力メンバーとして活躍している。

金村美玖 週刊 SPA! 7 月 7・14 日合併特大号

金村美玖 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／宇賀持萌 スタイリング／クメユナ

金村美玖 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／宇賀持萌 スタイリング／クメユナ

同号では夏の始まりを彩る爽やかなカットや浴衣姿のグラビアも掲載されており、ファン必見の内容となっている。また、「ひなたフェス2026」が9月5・6日にひなた宮崎県総合運動公園・ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて開催される予定だ。

連載「グラビアン魂」には1997年生まれの水咲優美が登場。抜群のスタイルで人気を誇る水咲は、最新DVD『最胸』（ラインコミュニケーションズ）が発売中だ。同連載では定説となっている「女は年を重ねて素敵になる」を体現するかのように、前回登場時よりもさらに磨きのかかった彼女の姿をグラビアンたちも大絶賛している。

水咲優美 撮影／佐藤裕之 ヘアメイク／ChiNa スタイリング／佐賀愛衣

水咲優美 撮影／佐藤裕之 ヘアメイク／ChiNa スタイリング／佐賀愛衣

「美女地図」コーナーにはSKE48の太田彩夏が登場。1st写真集が8月5日に発売決定しており、台湾を舞台に撮影された未掲載カットが今号で一挙公開されている。太田はSKE48の30thシングル「絶対インスピレーション」で初選抜入りを果たしたほか、Jリーグ・FC岐阜応援隊隊長や笠松競馬場応援番組『SKE48 太田彩夏の笠馬X（カサマックス）』への出演など、多岐にわたる活動で存在感を示している。

太田彩夏 撮影／時永大吾 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／クメユナ

太田彩夏 撮影／時永大吾 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／クメユナ

「美女検索」では俳優・グラビアの二刀流で注目を集めるニューヒロイン・遥りさをピックアップ。健康的な美ボディとピュアな瞳が持ち味の遥は、舞台『鬼滅の刃』や『うみねこのなく頃に』『怪物事変』などへの出演経験を持ち、俳優・コスプレ・グラビアと幅広いフィールドで活躍中だ。ブレイク必至の「今」を切り取ったグラビアとなっている。

遥りさ 撮影／星亘 ヘアメイク／鈴木智枝 スタイリング／毛塚由恵