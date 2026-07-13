渡部建「謝らなくていいので投稿を消してほしい」 | RBB TODAY

渡部建が13日、ラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に出演。鬼越トマホーク・良ちゃんとの騒動について「謝らなくていいので投稿を消してほしい」と胸の内を語った。

渡部は番組の冒頭、ナイツの塙宣之に「Xで大変お騒がせしてますって書いてたけど、あれもう6年前の出来事だから」と振られ「違うよ！最近のやつがあるんだよ」と突っ込みを入れた。Xでの投稿の原因になったYouTube出演を断った理由について、ライブのプロデューサーから「ライブの告知に鬼越のYouTubeどうですか？」と聞かれた時、「他事務所だし、面識もない、急にライブの告知でお邪魔するのは申し訳ない」と思ったと説明。他事務所の芸人のYouTubeに出演するのは人力舎にも確認がいるため、プロデューサーに「難しいかも」と答えたという。この時点でプロデューサーが鬼越トマホークにすでにオファーを行い、出演に向けて調整が進んでいたことはまったく知らなかった。しかし、プロデューサーが鬼越トマホークに「渡部が（YouTubeに出演するのは）難しいといっている」と伝えたことで怒りをかい、Xに渡部を中傷する内容の投稿が行われてしまったという。

渡部としては「Xでいろいろ言われたけど、実はこういうことで、誤解なんですよ、で取り下げてくれればよかった」という。しかし、人力舎から鬼越トマホーク・良ちゃんに「取り下げてください」とお願いしても、取り下げてもらえなかった。その間に良ちゃんのXがバズってしまい、投稿の内容が事実として扱われてしまったため、人力舎から表明をするしかなかったと語った。この一連の流れを、ナイツ・塙は「すれ違いコントだね」と評し、渡部は「すれ違いコントじゃない！大変なんだよ！」と突っ込んだ。渡部は騒動について「結論、謝らなくていいから消してくれればいいのよ。『あ、間違いでした』で消してくれればそれでもうチャラ。消してくれば、謝ってほしいとかないので、それだけなんですよ」と思いを語った。