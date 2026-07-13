渡部建「謝らなくていいので投稿を消してほしい」 | RBB TODAY

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渡部建「謝らなくていいので投稿を消してほしい」

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渡部建【撮影：竹内みちまろ】
  • 渡部建【撮影：竹内みちまろ】

　渡部建が13日、ラジオ番組『ナイツ　ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に出演。鬼越トマホーク・良ちゃんとの騒動について「謝らなくていいので投稿を消してほしい」と胸の内を語った。

　渡部は番組の冒頭、ナイツの塙宣之に「Xで大変お騒がせしてますって書いてたけど、あれもう6年前の出来事だから」と振られ「違うよ！最近のやつがあるんだよ」と突っ込みを入れた。Xでの投稿の原因になったYouTube出演を断った理由について、ライブのプロデューサーから「ライブの告知に鬼越のYouTubeどうですか？」と聞かれた時、「他事務所だし、面識もない、急にライブの告知でお邪魔するのは申し訳ない」と思ったと説明。他事務所の芸人のYouTubeに出演するのは人力舎にも確認がいるため、プロデューサーに「難しいかも」と答えたという。この時点でプロデューサーが鬼越トマホークにすでにオファーを行い、出演に向けて調整が進んでいたことはまったく知らなかった。しかし、プロデューサーが鬼越トマホークに「渡部が（YouTubeに出演するのは）難しいといっている」と伝えたことで怒りをかい、Xに渡部を中傷する内容の投稿が行われてしまったという。

　渡部としては「Xでいろいろ言われたけど、実はこういうことで、誤解なんですよ、で取り下げてくれればよかった」という。しかし、人力舎から鬼越トマホーク・良ちゃんに「取り下げてください」とお願いしても、取り下げてもらえなかった。その間に良ちゃんのXがバズってしまい、投稿の内容が事実として扱われてしまったため、人力舎から表明をするしかなかったと語った。この一連の流れを、ナイツ・塙は「すれ違いコントだね」と評し、渡部は「すれ違いコントじゃない！大変なんだよ！」と突っ込んだ。渡部は騒動について「結論、謝らなくていいから消してくれればいいのよ。『あ、間違いでした』で消してくれればそれでもうチャラ。消してくれば、謝ってほしいとかないので、それだけなんですよ」と思いを語った。


「到底看過できない」人力舎が渡部建への中傷投稿について鬼越トマホーク・良ちゃんを批判！ | RBB TODAY
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人力舎が鬼越トマホーク・良ちゃんの投稿を批判。良ちゃんが渡部健を中傷した理由は、YouTube出演の打診が断られたためだが、人力舎は渡部が出演を希望した事実はないと主張。騒動は第三者の対応不備が原因と説明している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/10/250551.html続きを読む »

渡部建、活動自粛中の収入は「半年で200円程度」と明かす | RBB TODAY
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アンジャッシュ・渡部建が活動自粛中の半年間の収入は200円程度だったことを明かした。違約金で貯金がほぼなくなり、妻の収入に頼らず貯金で家族を養っていたという。現在は新たな夢に向けて資産売却に取り組んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/01/248677.html続きを読む »

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