宮崎和牛ステーキや佐賀牛のすき焼き弁当が登場！池袋東武に九州グルメ68店が集結 | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店は7月29日から8月4日まで、8階催事場で「大九州展」を開催する。福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島のグルメと工芸を扱う計77店舗が集結する。

福岡・博多和牛【頂極】[初出店][東武限定品][実演]博多和牛角切りロースとカルビ弁当

熊本・くまもとあか牛【白水乃蔵】[東武限定品][実演]あか牛Tボーンステーキと焼肉重

初日の29日が「肉の日」であることにちなみ、会場には九州4県のブランド牛を使用した弁当が登場。佐賀牛のすき焼きとイチボのローストビーフを盛り合わせた「佐賀牛出汁漬けイチボ・すき焼き弁当」2,484円（税込）を販売する。

宮崎・宮崎和牛【YAKINIKU HITOKIWA】[初出店][実演]宮崎和牛赤身肉ステーキ弁当

このほか、博多和牛の角切りロースとカルビを味わえる「博多和牛角切りロースとカルビ弁当」2,580円（税込）、ヒレやサーロイン、肩ロースを盛り込んだ「あか牛Tボーンステーキと焼肉重」2,484円（税込）などを用意。宮崎からは、赤身肉の濃厚な旨みを楽しめる「宮崎和牛赤身肉ステーキ弁当」2,301円（税込）が登場する。

肉料理ではさらに、宮崎名物「チキン南蛮」594円（税込、100グラム）、福岡「かわ屋」の「とり皮」1,801円（税込、10本）、箸で切れるほど柔らかく煮込んだ「鹿児島黒豚角煮弁当」1,566円（税込）なども販売される。

鹿児島【TAGIRUBA】[東武限定品][実演] 夏の鹿児島海宝弁当

ひんやりスイーツにも注目だ。鹿児島県産の紅はるかを使用し、ソフトクリームや大学芋、スイートポテトを盛り合わせた東武限定「芋蔵パフェ」990円（税込、イートイン）を展開。福岡の「COCO GELATO」からは、やわらかなチョコ餅とピスタチオカダイフを組み合わせた「冷やしドバイチョコ餅」651円（税込）が登場する。

鹿児島【芋蔵】[東武限定品]芋蔵パフェ

鹿児島【さつまいも本舗】おいもスムージー

明太子を使ったグルメとしては、鹿児島県産A5黒毛和牛に明太子とチーズを合わせた「鹿児島県産黒毛和牛 明太チーズバーガー」1,998円（税込）や、明太子フィリングをたっぷり詰めた「明太フランス」501円（税込）、「博多めんたいコロッケ」1,944円（税込、6個入り）をラインアップする。

福岡【福太郎】[実演]明太フランス

「大九州展」の営業時間は各日10時から19時まで。イートインのラストオーダーは閉場30分前となる。食品68店舗、工芸9店舗が出店し、駅直結の会場で九州各地の味や工芸品を楽しめる。