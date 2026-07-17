杉本彩、50代・ミドル世代の女性へ向けてレシピ本！本日発売 | RBB TODAY

主婦の友社は、女優・杉本彩が実践する高たんぱくレシピ本『杉本彩の美筋ごはん』を17日（金）に発売した。

杉本彩の美筋ごはん ©主婦の友社

「体脂肪が落ちない」「筋肉がつかない」と悩む50代・ミドル世代の女性に向けた、美と健康のバイブルだ。年齢を重ねるにつれ、食事量が変わらないにもかかわらず体脂肪が落ちにくくなったり、疲れやすくなったりする女性は少なくない。その大きな原因は、加齢に伴う筋肉量の減少と基礎代謝の低下にあるそう。

杉本彩の美筋ごはん ©主婦の友社

今年で58歳を迎える杉本は、アラカンとは思えないしなやかで美しいプロポーションを維持し、アルゼンチンタンゴのステージでも活躍を続けている。その秘密は、日々の「高たんぱくな食事」にあるという。

杉本彩の美筋ごはん ©主婦の友社

杉本彩の美筋ごはん ©主婦の友社

杉本彩の美筋ごはん ©主婦の友社

同書が提案するのは、マッチョな筋肉を目指すストイックな食事法ではない。「鶏肉・魚・大豆・卵」などの良質なたんぱく質を積極的に取り入れることで、代謝を上げ、しなやかな体づくりを目指す。手軽に作れる高たんぱくレシピで、更年期世代のダイエットや体質改善をサポートする内容が掲載されている。また、「春夏秋冬の美筋鍋」など季節に合わせたレシピも紹介されており、日常の食卓に取り入れやすい内容だ。

電子書籍も同時発売されている。