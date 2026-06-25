櫻坂46・山﨑天と佐藤愛桜が表紙＆中面で自然体のグラビア！副キャプテン＆四期生曲センターの現在地に迫る | RBB TODAY

東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.115」を30日に発売する。同誌の表紙・裏表紙カットがこのほど公開された。

表紙・巻頭には、15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から山﨑天が登場。さらに裏表紙・中面グラビアには四期生の佐藤愛桜も登場する。

山﨑の撮影は緑豊かな庭を備えた邸宅で実施され、紫陽花が咲き誇る中庭やレトロな雰囲気が漂う室内で柔らかな表情を丁寧に切り取っている。白いTシャツ姿でカーペットに寝転んだり、窓辺で物思いにふけったりと、休日を自由気ままに過ごしているかのような自然体の表情を見せている。

山﨑天「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

山﨑天「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

さらに、鮮やかなピンクのトップスで洗車をしながら無邪気な笑顔を見せる一方で、椅子に腰掛けたカットでは思わず息をのむほど大人びた表情も披露。場所や衣装が変わるたびに豊かな表現力で見る者を惹きつける内容となっている。

1万字超えのインタビューでは、「ずっと子ども心を忘れない大人でいたい」と語る山﨑が、副キャプテン就任後に感じた周囲の優しさや自身の成長について告白。日課として続けている日記を通じて見つめ直した価値観の変化や、15thシングルへの思い、「四期生ライブ」で気付かされた課題、今後挑戦したい活動についても語っている。

山﨑天「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

山﨑天「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

裏表紙・中面グラビアには、15thシングル収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務める佐藤愛桜が登場。懐かしい空気が漂う住宅街や公園、古民家を舞台に、瑞々しい魅力を切り取ったグラビアとなっている。インタビューでは、卒業した武元唯衣から掛けられた「これからの櫻坂46は愛桜ちゃんに任せたよ」という言葉を胸に、自身が見据える未来への決意を明かした。

佐藤愛桜「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

佐藤愛桜「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

また、日向坂46からは四期生・山下葉留花がソロ初登場。17枚目シングル「Kind of love」が発売中の同グループのメンバーで、ラジオ「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」でパーソナリティーも務める山下の、多幸感たっぷりのグラビアが楽しめる。インタビューでは卒業を発表した山口陽世への特別な思いにも言及している。

山下葉留花「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

山下葉留花「blt graph.vol.115」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

さらに、結成10周年を迎えたTask have Funの熊澤風花が水着グラビアで登場。古民家を舞台に水着姿で見せるしなやかな身体のラインや洗練された身体美を切り取った内容で、10周年を迎えた現在の心境や自身の大学卒業、メンバーとの絆についても語っている。

そのほか、「B.L.T.8月号」より中嶋優月＆村山美羽、小島凪紗のアザーカットを掲載するほか、7月16日発売予定の岸みゆセカンド写真集から未収録カットも先行掲載される。