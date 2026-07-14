西川貴教、『THE FIRST TAKE』公開4日で1000万再生に「うそ！もう達成してるぅぅぅ！？」と感激 | RBB TODAY

T.M.Revolutionの西川貴教が14日、自身のX（旧Twitter）を更新し、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開した「HOT LIMIT」の動画が1000万回再生を突破したことを報告。
投稿のわずか14時間前には、大台突破を目前に「皆さまの熱い応援のおかげで、1000万回が見えて参りました！」とファンへ協力を呼びかけていた西川。しかし、公開からわずか4日で目標を達成した驚異的なスピードに、「あ？え！うそ？もう1000万再生達成してるぅぅ！」と自身のSNSで驚きと喜びをあらわにした。
「漢西川、ほぼ裸一貫で頑張っております」と綴り披露した魂のパフォーマンスは公開直後から反響を呼んでおり、この快挙にファンからは祝福の声が続々と寄せられている。
※西川貴教、「もう1000万再生達成してるぅぅ！」と喜びをあらわにした投稿
T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露 | RBB TODAY
T.M.Revolutionがデビュー30周年の節目にTHE FIRST TAKEへ約2年半ぶりに登場。\n1998年リリースの夏の名曲「HOT LIMIT」を当時の衣装を再現した「HOT LIMITスーツ」で披露。\nTHE FIRST TAKEは登録者数1210万人を誇るYouTubeチャンネルで今回が第685回目の公開。
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