西川貴教、『THE FIRST TAKE』公開4日で1000万再生に「うそ！もう達成してるぅぅぅ！？」と感激 | RBB TODAY

T.M.Revolutionの西川貴教が14日、自身のX（旧Twitter）を更新し、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開した「HOT LIMIT」の動画が1000万回再生を突破したことを報告。

投稿のわずか14時間前には、大台突破を目前に「皆さまの熱い応援のおかげで、1000万回が見えて参りました！」とファンへ協力を呼びかけていた西川。しかし、公開からわずか4日で目標を達成した驚異的なスピードに、「あ？え！うそ？もう1000万再生達成してるぅぅ！」と自身のSNSで驚きと喜びをあらわにした。

「漢西川、ほぼ裸一貫で頑張っております」と綴り披露した魂のパフォーマンスは公開直後から反響を呼んでおり、この快挙にファンからは祝福の声が続々と寄せられている。

※西川貴教、「もう1000万再生達成してるぅぅ！」と喜びをあらわにした投稿