 西川貴教、『THE FIRST TAKE』公開4日で1000万再生に「うそ！もう達成してるぅぅぅ！？」と感激 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

西川貴教、『THE FIRST TAKE』公開4日で1000万再生に「うそ！もう達成してるぅぅぅ！？」と感激

エンタメ その他
注目記事
西川貴教【写真：竹内みちまろ】
  • 西川貴教【写真：竹内みちまろ】

　T.M.Revolutionの西川貴教が14日、自身のX（旧Twitter）を更新し、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開した「HOT LIMIT」の動画が1000万回再生を突破したことを報告。

　投稿のわずか14時間前には、大台突破を目前に「皆さまの熱い応援のおかげで、1000万回が見えて参りました！」とファンへ協力を呼びかけていた西川。しかし、公開からわずか4日で目標を達成した驚異的なスピードに、「あ？え！うそ？もう1000万再生達成してるぅぅ！」と自身のSNSで驚きと喜びをあらわにした。

　「漢西川、ほぼ裸一貫で頑張っております」と綴り披露した魂のパフォーマンスは公開直後から反響を呼んでおり、この快挙にファンからは祝福の声が続々と寄せられている。　

※西川貴教、「もう1000万再生達成してるぅぅ！」と喜びをあらわにした投稿


HOT LIMIT
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【Amazon.co.jp限定】TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003「SINGularity Ⅲ -VOYAGE-」 (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 西川貴教 (コットン巾着付)
￥8,429
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

T.M.Revolutionがデビュー30周年でTHE FIRST TAKEに登場、夏の名曲「HOT LIMIT」を一発撮りで披露 | RBB TODAY
画像
T.M.Revolutionがデビュー30周年の節目にTHE FIRST TAKEへ約2年半ぶりに登場。\n1998年リリースの夏の名曲「HOT LIMIT」を当時の衣装を再現した「HOT LIMITスーツ」で披露。\nTHE FIRST TAKEは登録者数1210万人を誇るYouTubeチャンネルで今回が第685回目の公開。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/10/250544.html続きを読む »

西川貴教、ライブ会場での迷惑行為に注意喚起「『車椅子の方の付添人』を偽り…」 | RBB TODAY
画像
西川貴教のライブ会場で迷惑行為が報告され、注意喚起と出入り禁止措置が告知された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/06/244901.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

音楽

ピックアップ

page top