ダレノガレ明美、姪っ子が『今日好き』に出演！SNSで報告し話題に | RBB TODAY

タレントのダレノガレ明美が14日、自身のXを更新。自身の姪っ子である「まり」が、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』に出演することを報告した。
ダレノガレは「私の姪っ子 まりが今日、好きになりました。に出演させていただく事になりました！」と投稿した。まりについては「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってた」と以前からの夢であったことを明かしており、出演が決まった際には「2人で泣いて喜びました」と当時の様子を綴っている。
また、番組に参加する姪っ子の性格について「恋愛初心者で恥ずかしがり屋」と紹介し、「温かく見守っていただければ幸いです」と視聴者へメッセージを送った。ネット上では、まりの番組出演を楽しみに待つ声が上がっている。
※ダレノガレ明美、姪っ子の「まり」が『今日好き』に出演することを報告
ダレノガレ明美、タイトな黒ウェアで愛車と並ぶ姿を披露！「リアル峰不二子」な異次元スタイルが話題に | RBB TODAY
ダレノガレ明美がトライアンフのバイク横で黒いタイトウェアを着た写真を公開。抜群のスタイルが話題となり、ファンから「リアル峰不二子」と絶賛されている。
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