ダレノガレ明美、姪っ子が『今日好き』に出演！SNSで報告し話題に | RBB TODAY

タレントのダレノガレ明美が14日、自身のXを更新。自身の姪っ子である「まり」が、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』に出演することを報告した。

ダレノガレは「私の姪っ子 まりが今日、好きになりました。に出演させていただく事になりました！」と投稿した。まりについては「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってた」と以前からの夢であったことを明かしており、出演が決まった際には「2人で泣いて喜びました」と当時の様子を綴っている。

また、番組に参加する姪っ子の性格について「恋愛初心者で恥ずかしがり屋」と紹介し、「温かく見守っていただければ幸いです」と視聴者へメッセージを送った。ネット上では、まりの番組出演を楽しみに待つ声が上がっている。

※ダレノガレ明美、姪っ子の「まり」が『今日好き』に出演することを報告