ドリカム、9年ぶり新アルバムを2026年3月発売決定！あえて“CDアルバムのみ”でリリース | RBB TODAY

2026年3月18日、DREAMS COME TRUEが9年ぶりとなる19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ALBUM』をリリースする。

デジタル配信主流の時代に、まずはCDアルバムというカタチで伝えたいと「CDファースト チャレンジ」を実施。同アルバムには前作後9年間に発表したシングル10曲と、新アルバムのために書き下ろした新曲4曲を含む全14曲が収録される。

『THE BLACK ◯ ALBUM』ジャケット写真

NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌『あなたとトゥラッタッタ♪』、劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング『G』、テレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』主題歌『BEACON』など、既にリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムバージョンとなる。

タイトルにある「◯」について、暴れ放題、やりたい放題の楽曲達をどうやって1枚のアルバムに収めるのかという問いに対し、「こんな楽曲達を収められるアルバムなんて、まさに音楽のブラックホールだね」と表現。全ての楽曲を吸い込んで、反対側からひとつなぎの音楽作品として射出する音楽のブラック「◯」がこのアルバムだという。

楽曲は世界No.1マスタリングスタジオSterling Soundによって極上のドリカム品質CDに仕上げられた。CD再生環境を持たないユーザーのために、スマートフォンで試聴可能な「TBA ミュージックチャーム」同梱、或いは「音源試聴 QRコード」を封入する。

商品形態はドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態を用意。

アートワークはART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見 陽、写真家に巨匠・蓮井幹生を迎えたオールNEW YORKロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属する。

『THE BLACK ALBUM』初回限定 ハワイ ライブ盤には、2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライブ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ～ン♪え、50?!」を中村正人監修で新たに編集し初Blu-ray/DVD化。

『THE BLACK ALBUM』初回限定 アコ味 & オキナワ ライブ盤には、2021年に配信限定ライとして収録された「Premium Acoustic-Mi Live Show」と、沖縄アリーナこけら落としイベントの一環として行われた「Okinawa Dream Sessions 2022」、二つの激レアなライブの映像を初Blu-ray/DVD化。

『THE BLACK ALBUM』初回限定-THE BLACK ドリカム DISCO盤-には、フューチャー・ファンクの韓国人プロデューサー/DJ、Night Tempoが『THE BLACK ALBUM』収録全楽曲をDISCOバージョンへとリアレンジしたREMIX CDを同梱。

『THE BLACK ALBUM』初回限定 クロミ盤は数量限定生産で、世界で大人気、株式会社サンリオのクロミをフィーチャーしたBOXセット。通常盤はCDアルバムに「音源試聴 QRコード」封入。

DCTgarden SHOPPING MALL/UNIVERSAL MUSIC STORE通販限定の『THE BLACK ALBUM』 - BLACK なモリモリセットは、初回限定 ハワイ ライブ盤、初回限定 アコ味 & オキナワ ライブ盤、初回限定-THE BLACK ドリカム DISCO盤-を専用BOXケースに収納した超スペシャルなBOXセット。

初回生産限定の『THE BLACK ALBUM』 DREAMS COME TRUE MOOMIN Special Collaboration 盤は、長年ドリカムファンの夢であった吉田美和とリトルミイ/ムーミンのコラボが実現。2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーションした。

2026年3月からは「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ALBUM」を開催。3月21日、22日の神奈川・横浜アリーナを皮切りに、9月26日、27日の神奈川・横浜アリーナまで全国各地で公演を行う。