今年最も歌われたカラオケ楽曲は？昨年1位のVaundy「怪獣の花唄」は2位 | RBB TODAY

11月25日、カラオケ「JOYSOUND」の歌唱回数に基づく「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」が発表された。

同ランキングではMrs. GREEN APPLE「ライラック」が総合ランキングで首位を獲得したほか、アーティストランキング、「2025年発売曲ランキング（総合）」、アニメ・ゲームランキングでもトップに輝き、見事四冠を達成した。

カラオケ総合ランキング

総合ランキングでは「ライラック」が上半期に続き首位をキープ。20代から40代までの幅広い世代で1位となり存在感を放った。さらに「ケセラセラ」「点描の唄(feat. 井上苑子)」「ダーリン」「青と夏」の4曲もTOP30入りを果たし、ランキングを席巻した。

昨年1位だったVaundyの「怪獣の花唄」は2位を獲得。TikTokをはじめ動画投稿サイトで大注目のアイドルグループ・CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」は、昨年の圏外から5位へと躍進した。圏外から23位に急浮上したNEWSの「チャンカパーナ」は、2012年のリリースながらSNSをきっかけに再び注目を集めた。

2025年発売曲ランキング（総合）

「2025年発売曲ランキング（総合）」では、Mrs. GREEN APPLEが首位の「ダーリン」をはじめ、3位「クスシキ」、6位「天国」と3曲がTOP10入り。TVアニメ『チ。―地球の運動について―』主題歌、サカナクションの「怪獣」は2位にランクインした。米津玄師は「Plazma」「BOW AND ARROW」に加え、「IRIS OUT」がカラオケ配信開始から約2ヶ月で追い上げを見せ、18位まで順位を伸ばした。

アーティストランキング

アーティストランキングでは、Mrs. GREEN APPLEが2年連続で1位を獲得。総合TOP30には計5曲がランクインするなど、2025年の音楽シーンを象徴する存在となった。今年「THE FIRST TAKE」で公開された「コイスルオトメ」が大きな話題を集めたいきものがかりは、昨年の33位から16位に浮上。来年グループ活動を終了することを発表した嵐も、昨年の23位から19位にランクアップした。

ボーイズグループ ランキング

ボーイズグループランキングでは、NEWSの「チャンカパーナ」が1位を獲得。サブスク解禁をきっかけにSNSで再び注目を集め、世代を超えて支持が拡大した。情感あふれる名バラード、KinKi Kidsの「愛のかたまり」が2位にランクイン。圧倒的な歌唱力とハイクオリティなダンスパフォーマンスで人気のDa-iCEは、「I wonder」「CITRUS」「スターマイン」の3曲がTOP20入りを果たした。

「2025年発売曲ランキング（ボーイズグループ）」では、新メンバーオーディション「timelesz project」を経て8人組として再出発を果たしたtimeleszの「Rock this Party」が首位を獲得。続く2位には、TikTokを中心に注目を集め、思わず踊りたくなるキャッチーな振付で話題のM!LKの「イイじゃん」がランクイン。Snow Manは、劇場版『トリリオンゲーム』の主題歌「SBY」が3位、映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌「SERIOUS」が10位を獲得した。

ガールズグループ ランキング

ガールズグループランキングでは、ポップなメロディに「かわいさ」をぎゅっと詰め込み、自己肯定感を後押しするメッセージでZ世代を中心に共感を集めたCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか?」が見事トップに。続く2位にはFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」、3位にはCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」がランクイン。「原宿から世界へ」を掲げてKAWAIIカルチャーを発信し続けるKAWAII LAB.所属グループの楽曲が、TOP20のうち8曲を占める結果となった。

2025年発売曲ランキング（ガールズグループ）

「2025年発売曲ランキング（ガールズグループ）」では、甘くキュートな歌声と、ときめきあふれる歌詞が印象的な=LOVEの「とくべチュ、して」が1位を獲得。独特の世界観と圧倒的なパフォーマンスで惹きつけるHANAは、「ROSE」を筆頭にTOP10の内5曲がランクインし上位を席巻した。

アニメ／ゲーム ランキング

アニメ・ゲームランキングでは、TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、昨年の8位から順位を上げ、見事1位を獲得。さらに、TVアニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌「怪獣」や、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールのオープニングテーマ「クスシキ」も初登場でTOP20入りを果たした。

2025年発売曲ランキング（アニメ／ゲーム）

「2025年発売曲ランキング（アニメ・ゲーム）」では、TVアニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌、サカナクションの「怪獣」が首位を戴冠。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期の関連楽曲は、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」と幾田りらの「百花繚乱」がそろってTOP10にランクインした。

2025年ドラマ関連曲 ランキング

2025年ドラマ関連曲ランキングでは、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌、back numberの「ブルーアンバー」が1位を獲得。ドラマの世界観と見事にリンクした同楽曲は、リリース後ストリーミングの累計再生数が1億回を突破するなど反響を呼んだ。続いて2位は、TBS系金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』の主題歌、Adoの「エルフ」。Netflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンドで、佐藤健がボーカルを務めるTENBLANKの「旋律と結晶」は、15位にランクインした。

演歌／歌謡曲 ランキング

演歌・歌謡曲ランキングでは、往年の名曲が根強い人気を誇る中、石川さゆりの「津軽海峡・冬景色」が今年も首位をキープした。

2025年発売曲ランキング（演歌／歌謡曲）

「2025年発売曲ランキング（演歌・歌謡曲）」では、デビュー30周年を迎えたご当地ソングの女王・水森かおりの「大阪恋しずく」が首位を獲得。人情と活気あふれる「大阪」の街を舞台に、二人で未来を歩む決意を描いた、しあわせ演歌が見事1位に輝いた。昭和の時代の人々の温かさや助け合いの精神をテーマにした、天童よしみが贈る応援歌「昭和ごころ」は2位を獲得している。