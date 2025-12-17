今年レコチョクで最もダウンロードされた楽曲は？2位にミセス「ライラック」、3位に米津玄師「Plazma」がランクイン | RBB TODAY

レコチョクは2025年1月1日から11月30日までのデータを集計した、音楽配信サービスのダウンロード部門「レコチョク年間ランキング2025」とサブスク部門「dヒッツ年間ランキング2025」を発表した。

ダウンロード部門のシングルランキングでは、Number_iの「GOD_i」が1位を獲得した。同曲は岸優太プロデュースで1月27日に配信リリースされ、1月度の月間シングルランキングで1位、2月度も2位、11月度には4位に再度ランクインするなど、年間を通じて初の1位獲得となった。5位には8月11日に配信リリースされた「未確認領域」もランクインした。

アルバムランキングでは、Number_iの『GOD_i [EP]』が1位を獲得した。5月19日に配信リリースされた同作品は、シングル部門1位を獲得した「GOD_i」をはじめ、神宮寺勇太プロデュース楽曲「ロミジュリ」「Frisco」、平野紫耀プロデュース楽曲「i_DOG」など全6曲を収録している。2位には9月22日リリースの2nd Full Album『No.II』もランクイン。Number_iは2年連続での1位獲得となった。

「dヒッツ年間ランキング2025」

サブスク部門の楽曲再生回数ランキングでは、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が1位を獲得した。2024年4月にリリースされた「ライラック」は、dヒッツの月間再生回数ランキングで連続してトップ10以内にランクイン。2025年も1月から3月、そして7月に1位を継続するなどロングヒットを記録し、2025年で一番聴かれた楽曲として1位を獲得した。

また、楽曲再生回数ランキングにおいて、Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」「ダーリン」「クスシキ」「ケセラセラ」がトップ4を独占。さらに、トップ10に7曲がランクインするなど2025年の再生回数ランキングを席巻した。

【ダウンロードランキング「レコチョク年間ランキング2025」】

◉シングルランキング

1位 「GOD_i」Number_i

2位 「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

3位 「Plazma」米津玄師

4位 「カリスマックス」Snow Man

5位 「未確認領域」Number_i

6位 「クスシキ」Mrs. GREEN APPLE

7位 「空」BE:FIRST

8位 「IRIS OUT」米津玄師

9位 「百花繚乱」幾田りら

10位 「Would You Like One?」Travis Japan

◉アルバムランキング

1位 『GOD_i [EP]』Number_i

2位 『No.Ⅱ』Number_i

3位 『10』Mrs. GREEN APPLE

4位 『THE WINTER MAGIC』INI

5位 『Spacecraft / Sailing』BE:FIRST

6位 『BE:ST』BE:FIRST

7位 『Adoのベストアドバム』Ado

8位 『THE BEST 2020 - 2025』Snow Man

9位 『HEART』King & Prince

10位 『What We Got ～奇跡はきみと～/ I Know』King & Prince

【サブスクランキング「dヒッツ年間ランキング2025」】

◉楽曲再生回数ランキング

1位 「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

2位 「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

3位 「クスシキ」Mrs. GREEN APPLE

4位 「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE

5位 「APT.」ROSÉ & Bruno Mars

6位 「幾億光年」Omoinotake

7位 「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts

8位 「Soranji」Mrs. GREEN APPLE

9位 「点描の唄」Mrs. GREEN APPLE

10位 「青と夏」Mrs. GREEN APPLE