 ひなた坂46が2daysライブ開催！座長・平岡海月が涙の熱弁「絶対に必要な場所」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

ひなた坂46が2daysライブ開催！座長・平岡海月が涙の熱弁「絶対に必要な場所」

エンタメ 音楽
注目記事
ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC
  • ⒸSeed & FlowerLLC

　日向坂46のアンダーグループ・ひなた坂46が、6月16日・17日の2日間にわたってTOYOTA ARENA TOKYOで「17th Single ひなた坂46 LIVE」を開催した。

　ひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外で構成されたグループ。今回は平岡海月を座長に、四期生・五期生の若手メンバー計13人が参加した。

ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC

　同ライブでは、日向坂46の前身グループであるけやき坂46時代の楽曲を多数披露。上を目指して突き進む「ひらがな魂」を存分に見せた。

　最終日となる2日目、開幕冒頭にひとりステージへ登場した平岡は、OGで一期生の加藤史帆のソロ曲「嘆きのDelete」を力強く歌唱。その後メンバー全員がステージに上がり、「半分の記憶」をパフォーマンスした。そして降りしきる雨の音とともに、鶴崎仁香の顔がスクリーンに映し出され、切なげな表情で鶴崎が雨を拭う仕草をすると、全員で「ガラス窓が汚れてる」を熱唱した。

ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC

　MCタイムでは座長の平岡が「最後の最後まで見逃さず、一緒に楽しんでいただきたいと思います」とファンに挨拶。さらに、山下葉留花、佐藤優羽のふたりでファンと声出しをし、会場を景気付けた。

　続いて「ジャーマンアイリス」のイントロが流れると、竹内希来里が登場し、五期生のデビュー曲を四期生の先輩としてしっかりセンターポジションで歌い切った。また蔵盛妃那乃が15年のバレエ歴を生かしたソロダンスを見せたほか、五期生のダンス番長・大田美月がソロダンスで会場を沸かせた。さらに、OGで初代キャプテンの佐々木久美のセンター曲「君は0から1になれ」を全員で激しく踊るシーンも見られた。

ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC

　ユニット曲パートでは、けやき坂46時代のハーネス衣装をまとったメンバーたちが3曲を連続披露。小西夏菜実らによる「ノックをするな！」、平尾帆夏らによる「夢は何歳まで？」、石塚瑶季らによる「See Through」と、それぞれ異なる魅力を表現した。

　本編最後は、今回のひなた坂46のために書き下ろされた楽曲「Empty」を新衣装で披露。一糸乱れぬダンスで締めくくった。

ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC

　アンコールでは、平岡と同期の竹内希来里がファンと「海月ー」「ありがとー！」とコールすると、平岡の目に涙が光った。「終わるまで泣かんって決めとったのに」と語る平岡をメンバーたちが抱きしめる場面も生まれた。

　その後、平岡はスピーチで「私たちが目指すひなた坂46は、選抜とひなた坂46がお互いに影響を与え合えるような存在です」と宣言。「悔しさから生まれた種が、いつか大輪の花を咲かす。そのために、このひなた坂46という場所は、日向坂46にとって絶対に必要な場所です」と力強く語り、石塚瑶季や高井俐香ら複数のメンバーが涙を流しながら歌い続けた。

ⒸSeed & FlowerLLC
ⒸSeed & FlowerLLC

　さらにこの日はダブルアンコールが発生。急遽再びステージに上がったメンバーたちは、2回目の「Empty」を気迫のこもったパフォーマンスで歌い上げた。ライブ開始から2時間以上が経過しているとは思えない熱量で、「ひらがな」らしく全力で上を目指す姿勢を見せてライブを締めくくった。


【Amazon.co.jp限定】7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 日向坂46 (オリジナル三方背収納ケース付)
￥13,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集 果実の歩幅
￥2,640
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

日向坂46・宮地すみれ＆渡辺莉奈ペアが初表紙！卒業発表した山口陽世のインタビューも収録！ | RBB TODAY
画像
6月9日発売の『BOMB（ボム）7月号』に日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈が初ペア表紙を飾り、ロング対談も収録されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/11/249214.html続きを読む »

「7回目のひな誕祭」が横浜スタジアムで開催！ | RBB TODAY
画像
日向坂46の横浜スタジアムライブはロックとオーケストラ融合の大規模イベントで、メンバーの成長や新曲発表もあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/06/246197.html続きを読む »

臨時特急列車、列車内お泊まりプラン……JR九州、日向坂46「ひなたフェス2026」を全面支援 | RBB TODAY
画像
JR九州は9月5日・6日に宮崎で開催される「ひなたフェス2026」に合わせ、臨時列車12本以上の運行、夜行特急列車の運転、列車内泊泊プランの実施、日向市駅の日向坂46デザイン装飾など複数の特別施策を実施する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/10/249132.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top