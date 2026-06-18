ひなた坂46が2daysライブ開催！座長・平岡海月が涙の熱弁「絶対に必要な場所」 | RBB TODAY

日向坂46のアンダーグループ・ひなた坂46が、6月16日・17日の2日間にわたってTOYOTA ARENA TOKYOで「17th Single ひなた坂46 LIVE」を開催した。

ひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外で構成されたグループ。今回は平岡海月を座長に、四期生・五期生の若手メンバー計13人が参加した。

ⒸSeed & FlowerLLC

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同ライブでは、日向坂46の前身グループであるけやき坂46時代の楽曲を多数披露。上を目指して突き進む「ひらがな魂」を存分に見せた。

最終日となる2日目、開幕冒頭にひとりステージへ登場した平岡は、OGで一期生の加藤史帆のソロ曲「嘆きのDelete」を力強く歌唱。その後メンバー全員がステージに上がり、「半分の記憶」をパフォーマンスした。そして降りしきる雨の音とともに、鶴崎仁香の顔がスクリーンに映し出され、切なげな表情で鶴崎が雨を拭う仕草をすると、全員で「ガラス窓が汚れてる」を熱唱した。

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MCタイムでは座長の平岡が「最後の最後まで見逃さず、一緒に楽しんでいただきたいと思います」とファンに挨拶。さらに、山下葉留花、佐藤優羽のふたりでファンと声出しをし、会場を景気付けた。

続いて「ジャーマンアイリス」のイントロが流れると、竹内希来里が登場し、五期生のデビュー曲を四期生の先輩としてしっかりセンターポジションで歌い切った。また蔵盛妃那乃が15年のバレエ歴を生かしたソロダンスを見せたほか、五期生のダンス番長・大田美月がソロダンスで会場を沸かせた。さらに、OGで初代キャプテンの佐々木久美のセンター曲「君は0から1になれ」を全員で激しく踊るシーンも見られた。

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ユニット曲パートでは、けやき坂46時代のハーネス衣装をまとったメンバーたちが3曲を連続披露。小西夏菜実らによる「ノックをするな！」、平尾帆夏らによる「夢は何歳まで？」、石塚瑶季らによる「See Through」と、それぞれ異なる魅力を表現した。

本編最後は、今回のひなた坂46のために書き下ろされた楽曲「Empty」を新衣装で披露。一糸乱れぬダンスで締めくくった。

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アンコールでは、平岡と同期の竹内希来里がファンと「海月ー」「ありがとー！」とコールすると、平岡の目に涙が光った。「終わるまで泣かんって決めとったのに」と語る平岡をメンバーたちが抱きしめる場面も生まれた。

その後、平岡はスピーチで「私たちが目指すひなた坂46は、選抜とひなた坂46がお互いに影響を与え合えるような存在です」と宣言。「悔しさから生まれた種が、いつか大輪の花を咲かす。そのために、このひなた坂46という場所は、日向坂46にとって絶対に必要な場所です」と力強く語り、石塚瑶季や高井俐香ら複数のメンバーが涙を流しながら歌い続けた。

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さらにこの日はダブルアンコールが発生。急遽再びステージに上がったメンバーたちは、2回目の「Empty」を気迫のこもったパフォーマンスで歌い上げた。ライブ開始から2時間以上が経過しているとは思えない熱量で、「ひらがな」らしく全力で上を目指す姿勢を見せてライブを締めくくった。