日向坂46、"7周年記念ライブ“映像作品のダイジェスト映像を公開！ | RBB TODAY

日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』のダイジェスト映像が、日向坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

「7回目のひな誕祭」は、今年4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年記念ライブ。2日間で計約7万人を動員し、「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付いた記念すべき公演となった。また、初めて生バンドを導入してのライブとなり、メンバーによる楽器演奏も見どころとなった。

映像作品の本編には、17thシングル『Kind of love』表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行ったDAY2の模様を完全収録。完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨の中で熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックのほか、ライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などを追った「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録される。

今回公開されたダイジェスト映像では、生バンドならではの迫力あるパフォーマンスや、スタジアムならではの壮大なセット・ステージング、さらにグループにとって貴重な大雨の中でのライブ映像など、多彩な見どころを楽しめる内容となっている。完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様で、ポストカードやフレークステッカーも封入される。

同作は8月5日(水)の発売が予定されており、ファン待望の映像作品化となる。