乃木坂46・小川彩が高校卒業後初表紙！“19歳の魅力”が詰まった大人のグラビア | RBB TODAY

乃木坂46の小川彩が30日発売の『週刊少年チャンピオン』35号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。小川が同誌の表紙を飾るのは高校卒業後初となる。

先月19歳になったばかりの小川は、同誌に9度目の登場。これまでの出演では“現役高校生”として制服姿が中心だったが、今回はサイリウムカラーと同じ純白のワンピース姿で微笑むカットや、淡いブルーのノースリーブニットをまとって歩くカットなど、大人になった彼女の魅力が詰まったグラビアを披露している。

Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ小池伸一郎

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一方で、デビュー当時から変わらない“あーやスマイル”も健在。成長した姿と変わらない愛らしさの両方を感じさせる内容となっている。

小川は「高校を卒業して初めてのグラビアです！ついに表紙の衣装が制服じゃなくなったので、大人になった感じがしました（笑）」とコメント。さらに、「いつも応援してくださっている方も、週チャンで私を知ってくださった方にも、『もっと見たい！』と思ってもらえたら嬉しいです！」と笑顔で呼びかけた。

Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ小池伸一郎

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同誌には小川の両面BIGポスターが特別付録として付属するほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施されている。