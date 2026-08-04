日本人も犠牲になったソウルの雑踏事故で…犠牲となった俳優、母が28歳の誕生日に祭壇を用意 | RBB TODAY

2022年に起きた梨泰院雑踏事故。

遺族の心は今も癒えていない。

【写真】梨泰院事故の犠牲となった俳優

俳優イ・ジハンさんの母親は8月3日、自身のSNSに「会いたい、私の子。ママの息子、ジハン。今日で28歳の誕生日だね」とつづった。併せて、息子のために心を込めて用意した誕生日の祭壇も公開している。

続いて、「2022年10月29日の午後、あなたが家を出るときにママに話したことを、一度も忘れたことはありません。“靴が何度も脱げるから、新しい靴を買いに行かなきゃ”と言っていたよね」と振り返り、「あなたと一緒に買おうと思っていた靴を買うため、久しぶりに外出しました。靴を買って店を出た瞬間、ずっとこらえていた涙があふれました」と胸中を明かした。

また、「店員さんに“息子さんに履いてもらって、サイズが合わなければ交換に来てください”と言われた瞬間、胸が張り裂けそうになりました。涙で前もよく見えませんでしたが、何とか会計を済ませて店を飛び出しました。一番うれしいはずの日が、一番悲しい日になるなんて」と、やるせない思いも吐露している。

（写真＝SNS）イ・ジハンさん母の投稿

そして、「空ほど愛していて、大地ほど会いたい私の子、ジハン。玄関に置いてある誕生日の靴を履きに、一度でいいから来てね。来年はもっといい靴を買って待っているから。お誕生日おめでとう。愛してる。本当に会いたい。私の子」と、息子への思いをつづった。

イ・ジハンさんはMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、その後は俳優として活動していた。だが、2022年10月29日に発生した梨泰院雑踏事故により、24歳の若さでこの世を去った。中央災難安全対策本部によると、同事故の犠牲者は計159人で、このうち20代が106人で最多。次いで30代が30人、10代が13人だった。

（写真＝935エンターテインメント）イ・ジハンさん

p>イ・ジハンさんはMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、その後は俳優として活動していた。だが、2022年10月29日に発生した梨泰院雑踏事故により、24歳の若さでこの世を去った。中央災難安全対策本部によると、同事故の犠牲者は計159人で、このうち20代が106人で最多。次いで30代が30人、10代が13人だった。

■【写真】「AV男優じゃない…」20代でこの世を去った韓国アスリート

■【写真】玉突き事故で手術9時間超…25歳で亡くなった韓国芸能人

■【写真】24歳の若さ…梨泰院事故で亡くなった韓国プロ野球チア