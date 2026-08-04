朝ドラ女優、さすがの着こなし「カッコいい服も着こなせて、素敵」 | RBB TODAY

俳優の上坂樹里が公式インスタグラムを更新。ハイブランドの服を着こなした姿を公開し、話題となっている。

上坂は「『FIGARO japon』9月号」と投稿。ハイブランド「ディオール」の秋冬コレクションを着こなしたショットを公開した。

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

グレーのコートやアシメントリーなデザインのセットアップなど、印象的なデザインの服を見事に着こなしている。主演を務めている、NHKの連続テレビ小説『風、薫る』で見せているナチュラルな雰囲気とは違い、モードでかっこよく決めた姿だ。

この投稿にファンからは「直美さんもいいけど、このかっこいい上坂樹里もめっちゃええやん」「スタイル神だから何を着てもカッコイイ」「かっこいいとかわいいが同居してますね」と絶賛するコメントが寄せられている。