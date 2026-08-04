 朝ドラ女優、さすがの着こなし「カッコいい服も着こなせて、素敵」 | RBB TODAY
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朝ドラ女優、さすがの着こなし「カッコいい服も着こなせて、素敵」

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上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
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　俳優の上坂樹里が公式インスタグラムを更新。ハイブランドの服を着こなした姿を公開し、話題となっている。

　上坂は「『FIGARO japon』9月号」と投稿。ハイブランド「ディオール」の秋冬コレクションを着こなしたショットを公開した。

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

　グレーのコートやアシメントリーなデザインのセットアップなど、印象的なデザインの服を見事に着こなしている。主演を務めている、NHKの連続テレビ小説『風、薫る』で見せているナチュラルな雰囲気とは違い、モードでかっこよく決めた姿だ。

　この投稿にファンからは「直美さんもいいけど、このかっこいい上坂樹里もめっちゃええやん」「スタイル神だから何を着てもカッコイイ」「かっこいいとかわいいが同居してますね」と絶賛するコメントが寄せられている。

【インタビュー】『風、薫る』上坂樹里、主人公のひとり・直美役から「演じる以上のものをもらった」 | RBB TODAY
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上坂樹里は『風、薫る』で直美役を演じ、成長や母親や看護の意義を深く理解した1年を振り返った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/24/251106.html続きを読む »

　

上坂樹里、21歳のバースデーは朝ドラ『風、薫る』の現場でお祝い！「おめでとうございます！」とファンも祝福 | RBB TODAY
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上坂樹里は朝ドラ現場で21歳の誕生日を祝われ感謝を示し、ファンからも祝福の声が寄せられた。
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