日向坂46、約4年ぶり「ひなくり」3都市アリーナツアー開催へ | RBB TODAY

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日向坂46、約4年ぶり「ひなくり」3都市アリーナツアー開催へ

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日向坂46、約4年ぶり「ひなくり」3都市アリーナツアー開催へ
  • 日向坂46、約4年ぶり「ひなくり」3都市アリーナツアー開催へ

　日向坂46が、アリーナツアー『日向坂46 ARENA TOUR「ひなくり2026」』の開催を発表した。

　「ひなくり」とは、日向坂46が毎年12月に開催してきたライブイベントだ。2022年以降は開催されておらず、今回は約4年ぶりの復活となる。3都市を回るツアー形式での開催となる。

　発表は自身のYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」の生配信内でサプライズとして行われた。メンバーにも事前に知らされておらず、待望の「ひなくり」開催の知らせに「やったー！！」と大きな声が上がった。

ツアーの日程は以下の通りだ。

≪2026年7月27日(月)即時解禁≫

<提供素材>

・日向坂46アーティスト写真1点

日向坂46、ARENA TOUR 「ひなくり2026」開催決定！！

日向坂４６が、アリーナツアーの開催を発表した。ツアータイトルは『日向坂４６ ARENA TOUR 「ひなくり2026」』。“ひなくり”とは、日向坂46が毎年12月に開催していたライブイベントで、2022年以降開催されておらず、今回は3都市を回るツアーとして、約4年ぶりの開催となる。

これは自身のYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」の生配信内にてサプライズで発表されたもの。メンバーにも知らされておらず、待望のひなくりの開催に「やったー！！」と大きな声が上がった。ファンクラブ抽選先行・Leminoスペシャルシート先行・Lemino日向坂46パック先行は、9月9日(水)12:00より受付開始となるので楽しみに待とう。

日向坂46は、5月に発売した最新シングル『Kind of love』で、女性アーティスト歴代1位記録を持つ「1stからのシングル連続1位獲得作品数」と、「1stからのシングル連続初週売上40万枚超え作品数」を17作連続に自己更新したばかり。9月には2度目となる宮崎県での大型イベント“ひなたフェス”の開催もあり、ファンの熱量は増すばかり。引き続き日向坂46の動向に注目しよう。

日向坂46 ARENA TOUR 「ひなくり2026」

■兵庫県・神戸ワールド記念ホール
2026年11月21日(土) 開場16:00 / 開演17:30
2026年11月22日(日)　開場16:00 / 開演17:30
2026年11月23日(月・祝) 開場16:00 / 開演17:30

■東京都・国立代々木競技場 第一体育館
2026年12月9日(水) 開場16:30 / 開演18:00
2026年12月10日(木)　開場16:30 / 開演18:00
2026年12月11日(金) 開場16:30 / 開演18:00

■愛知県・クロコくんホール(日本ガイシホール)
2026年12月22日(火) 開場16:30 / 開演18:00
2026年12月23日(水)　開場16:30 / 開演18:00
2026年12月24日(木) 開場16:30 / 開演18:00


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