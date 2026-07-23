SKE48・37thシングル『ため息未来』選抜メンバー発表！11期生の大村杏が2作連続センターに | RBB TODAY

名古屋・栄を拠点に活動するSKE48が、9月9日発売予定の37thシングルのタイトルおよび選抜メンバー、収録内容の詳細を発表した。

発表は「SKE48 37thシングル選抜メンバー発表＆情報解禁生配信」にて行われた。配信冒頭では同シングル選抜メンバー16名の映像が流れ、11期生の大村杏が登場。

大村は「前作に続いて、今作でもセンターを務めさせていただきます」と2作連続でセンターを務めることを明かし、「前作より成長した姿を絶対に見せるので見守っていてください！ずっとついていきたくなるような背中を見せられたらと思います」と力強く宣言した。

また、同作で選抜復帰を果たしたのが9期生の入内嶋涼だ。33rdシングル「告白心拍数」以来の選抜入りとなった入内嶋は、「率直に嬉しい気持ちでいっぱいです。今の私ができる最大のパフォーマンス・表現のすべてをぶつけて、誰よりも今作を盛り上げたいです」と意気込みを語った。

後列左から 相川暖花、井上瑠夏、太田彩夏、坂本真凛、伊藤実希中列左から 荒野姫楓、倉島杏実、佐藤佳穂、熊崎晴香、伊藤虹々美、入内嶋涼前列左から 野村実代、河村優愛、大村杏、森本くるみ、浅井裕華

37thシングルのタイトルは『ため息未来』。MVのコンセプトは“日常の忙しい時間や都会の喧騒を忘れ、自然の中で女の子らしさをカラフルにポップに描く"というもので、青空と緑が広がるロケーションで撮影されている。表題曲は8月10日0時より各種音楽配信サービスで順次先行配信が開始され、同日20時にはSKE48公式YouTubeチャンネルにてMVが公開される。

衣装については、野村実代が「野村実代のちょっとここ見て！」と題して新衣装を紹介。8色展開の虹のようなカラーリングに、小さなリボンモチーフを散りばめたオリジナルのチェック柄が採用され、デニムやスパンコールがアクセントとして加えられている。メンバーごとに袖のデザインが異なる点も特徴で、配信画面には「可愛い！」のコメントが多数寄せられた。

収録内容はType-A～Cのカップリングに各チーム曲を収録。劇場盤にはSHOWROOMオーディションで選ばれた「SKE48初恋の瞬間」のユニット楽曲が収録される。特典映像はType-A～C共通でMVを収録するほか、現在開催中のライブツアー「SKE48 SUMMER Tour 2026～じゅーしーすぷらっしゅだぜ！～」の映像も一部収録。Type-A・Bには「研究生過去最大級新規ロケ映像」、Type-Cには「14期生撮り下ろし密着ドキュメント」が収録される。