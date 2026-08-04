日向坂46藤嶌果歩が20歳を祝うサプライズに歓喜、五期生も加入したグループで「頼られる先輩に」 | RBB TODAY

日向坂46の藤嶌果歩が4日、都内で、「日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』」（集英社）発売記念会見に出席した。

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

日向坂46四期生の初の写真集となる同作は、アメリカ・マイアミと、幼少期を過ごした地元・北海道で撮影を行った。初挑戦となる水着やランジェリー姿での撮影など、見どころの多い内容となっている。

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

藤嶌果歩【写真：竹内みちまろ】

写真集が完成した心境を尋ねられると、藤嶌は「ずっと今日が来るのを楽しみにしていた」と告げ、「とても嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

お気に入りの衣装は、ウェイトレスが着用するフリルがついたエプロンドレス。「ウェイトレスさんみたいなフリフリの衣装が着たいです」とリクエストを出したそうで、「こんなに可愛い衣装を用意していただけて、撮影はルンルンで行った思い出があります。ファンの皆さんにも『すごく可愛かったよ』と褒めていただけて嬉しかったので、お気に入りの衣装に選びました」と笑顔をはじけさせた。

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

「かほりん」の愛称で親しまれる藤嶌は、メンバーからの反響について、同期の平岡海月から「いつかかほりんのおいしいものをいっぱい食べている写真集が見たいな」と言われていたエピソードを紹介。写真集にはステーキやハンバーガーをほおばる姿も収められており、「見せることができて嬉しかったです」とにっこり。

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

（C)日向坂46 藤嶌果歩 1st写真集『果実の歩幅』／集英社 撮影：菊地 泰久

グループには年上のメンバーも多く、「私よりもお姉さんのメンバーが多いのですが、『こうやって大人になっていくんだね』ってぼんやりと言いながら見てくれたのが嬉しかったです。 同期の石塚瑶季が『すごい大人になったね』なんて言って見てくれました」とメンバーたちの様子を語った。

会見では、8月7日に20歳の誕生日を迎える藤嶌をケーキで祝うサプライズがあった。運ばれてきたケーキを見た藤嶌は「えー！ すごい可愛い！ ありがとうございます」と感激した。

20歳を迎え今後挑戦したいことを質問されると、映画やドラマを観ることが大好きといい、「いつかお芝居の仕事に挑戦できたらいいな」と思っていることを告げた。「昔から少女漫画を読むことが好きなので、少女漫画のヒロインじゃなくて『（ヒロインの）横の親友の女の子』とか、そういう役柄に挑戦してみたいなっていう気持ちがあります」と話し、ヒロインを陰で支えるような役に憧れていることを語った。「プライベートでは最近自炊をちょっとやっているので、お料理力をアップさせたいなと思っています」と私生活での目標も明かした。

「アイドルとしての目標は？」と尋ねられる場面もあった。五期生も加入したグループの中で「頼られる先輩になれるように努力していきたいなと思います」と目を輝かせた。