「え、可愛すぎ…」TWICE・サナ、“ヘッドスカーフ”を可憐に着こなし！上目遣いSHOTにファン悶絶 | RBB TODAY

TWICEのサナが、愛らしい表情で魅了した。

8月4日、サナは自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】「え、可愛すぎ…」サナ、上目遣いSHOT

公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA」のアイテムを身にまとったサナの姿が収められている。

サナは、ベージュのボーダートップスにホワイトのスカートを合わせた清楚な雰囲気のコーディネートを披露。顎の下で結んだスカーフが、ほてったようなオレンジチークと相まって、サナ特有の愛らしさを引き立てている。

投稿を見たファンからは「え、可愛すぎ…」「天使」「上目遣いは反則」「美しい…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは、8月26日にベストアルバム『#BEST 2015-2025』をリリースする予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

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