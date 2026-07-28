乃木坂46・矢田萌華、ノースリーブワンピやミニスカ姿披露！美少女すぎるグラビアカット公開 | RBB TODAY

乃木坂46の矢田萌華が、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」で、少女らしいあどけなさに胸がときめくようなグラビアを披露している。

矢田は、毎号恒例となっている乃木坂46の6期生による連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」に登場。「内緒」をテーマに、レトロな洋館で撮影を行った。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

柔らかな光が差し込む部屋や、静寂に包まれた空間の中で、ノースリーブワンピースやミニスカートを身にまとった矢田は少女らしいあどけない表情や、ミステリアスな雰囲気など、さまざまな姿を見せている。まるで少女の秘密をのぞき見しているような、物語性のあるグラビアに仕上がっている。

インタビューではテーマである「内緒」にまつわる質問を始め、テーマに沿ったトークを展開。矢田らしい感性が垣間見えるインタビューとなっている。