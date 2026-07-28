乃木坂46・矢田萌華、ノースリーブワンピやミニスカ姿披露！美少女すぎるグラビアカット公開 | RBB TODAY

乃木坂46の矢田萌華が、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」で、少女らしいあどけなさに胸がときめくようなグラビアを披露している。
矢田は、毎号恒例となっている乃木坂46の6期生による連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」に登場。「内緒」をテーマに、レトロな洋館で撮影を行った。
柔らかな光が差し込む部屋や、静寂に包まれた空間の中で、ノースリーブワンピースやミニスカートを身にまとった矢田は少女らしいあどけない表情や、ミステリアスな雰囲気など、さまざまな姿を見せている。まるで少女の秘密をのぞき見しているような、物語性のあるグラビアに仕上がっている。
インタビューではテーマである「内緒」にまつわる質問を始め、テーマに沿ったトークを展開。矢田らしい感性が垣間見えるインタビューとなっている。
乃木坂46 6期生 1人目は秋田美人「矢田萌華」！ わずか数分でXトレンド入り | RBB TODAY
6期生11名の加入が決定した乃木坂46。6日更新のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、その1人目が発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/06/226352.html続きを読む »
乃木坂46・瀬戸口心月＆矢田萌華が冬らしさ全開コーデ！ヘルシーな肌見せも披露 | RBB TODAY
長濱ねるが初表紙を飾ったar1月号で、パジャマやワンピ姿など8ページ特集が掲載される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/11/240845.html続きを読む »