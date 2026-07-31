乃木坂46・五百城茉央＆増田三莉音が浴衣＆まとめ髪姿で夏グラビア！ | RBB TODAY

乃木坂46の五百城茉央と増田三莉音が、7月31日発売のグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.13（秋田書店）に登場した。五百城が表紙、増田が裏表紙を飾り、夏らしい麦わら帽子を被った姿や浴衣姿を披露している。

増田三莉音

五百城茉央

今号は「乃木坂46特集号」として展開され、表紙＆巻頭特大グラビアには『グラビアチャンピオン』初登場となる五百城が登場。巻頭では超ロンググラビアに加え、現在開催中の「真夏の全国ツアー2026」への思いや、加入から4年半でたどり着いた新境地、自身の“探究心”について語ったロングインタビューも掲載。さらに五百城の両面ポスターが特典として付属し、ファン必携の内容となっている。

五百城茉央

五百城茉央

増田三莉音

一方、裏表紙と巻末特大グラビアを飾るのは、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した増田。2度目の登場にして初の裏表紙抜てきとなり、涼しげな浴衣姿でまとめ髪を披露。振り返るようなカットでは、透明感あふれる表情で夏らしい魅力を放っている。

そのほか、グラビアクイーンの沢口愛華、注目の若手女優・小森香乃、グラビア界の新星・林美希も登場。さらに声優界からは青山なぎさと相良茉優が出演し、バラエティー豊かなラインアップが誌面を彩っている。