KDDI、1台のスマホで2つ目の電話番号が使える「セカンドナンバー」提供開始 | RBB TODAY

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KDDI、1台のスマホで2つ目の電話番号が使える「セカンドナンバー」提供開始

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KDDI、1台のスマホで2つ目の電話番号が使える「セカンドナンバー」提供開始
  • KDDI、1台のスマホで2つ目の電話番号が使える「セカンドナンバー」提供開始

　KDDIと沖縄セルラーは、au利用者向けに、電話／SMSに特化した電話番号サービス「セカンドナンバー」を8月4日より提供開始する。

　同サービスは、1台のスマートフォンで主番号とは別に、もう1つの電話番号を利用できるサービス。私用と仕事用で電話番号を使い分けたい場合や、アプリ・インフラ契約などのオンラインサービス登録用、SNSやイベント応募など趣味用途での利用を想定している。

　用途ごとに番号を分けることで、どの相手やサービスにどの番号を開示しているかを把握しやすくなる。また、迷惑電話やいたずら電話の着信後に「1442」へ発信することで以後の通話を拒否できる「迷惑電話撃退サービス」や、電源オフ時・不在時にメッセージを預かる「お留守番サービスEX」などを含む「電話きほんパック（V）」が標準で利用できる。

　KDDIによると、SNSやオンラインサービスの普及により、電話番号を利用する場面が増加している一方で、仕事とプライベートを分けたい、登録先ごとに連絡先を管理したい、必要な連絡だけを受け取りたいといったニーズが高まっているという。同社が2026年2月に1万人を対象に実施した調査でも、「プライバシーを保護したい」に次いで、「仕事とプライベートの連絡先を分けたい」「SNS・各種サービスの登録に使いたい」といったニーズが高かったとしている。

　セカンドナンバーでは、電話とSMS専用の番号を追加できる。データ通信は利用できない。標準で利用できる機能は、「迷惑電話撃退サービス」「お留守番サービスEX」「割込通話」「三者通話サービス」の4つ。通話料は22円／30秒、SMS送信料は3.3円／通。月額利用料は550円で、別途、電話ユニバーサルサービス料や電話リレーサービス料などがかかる。

　また、電話番号の下4桁を選べる「YOU選番号」にも対応する。セカンドナンバーの新規契約と同時にYOU選番号を申し込んだ場合、通常1,100円の利用料を実質無料とする特典を提供する。特典期間は2026年8月4日からで、終了日は未定。なお、セカンドナンバー利用開始後にYOU選番号を申し込む番号変更の場合は、4,950円の事務手数料が発生する。

　加入対象は、auでスマートフォン向け料金プランを契約しているユーザー。利用には、2回線同時待ち受けが可能なeSIM対応スマートフォン、いわゆるデュアルSIMデュアルスタンバイ対応端末が必要となる。申し込みはau取扱店およびMy auで受け付ける。UQ mobile、povo、法人名義契約のユーザーは対象外となる。

　KDDIは、2019年から主回線向けに「迷惑メッセージ・電話ブロック」アプリを提供している。トビラシステムズの調査では、総着信数に占める迷惑電話の割合は2022年以降上昇傾向にあり、2025年度には同アプリ利用者宛てに着信した迷惑電話のうち、総着信数の約27％にあたる迷惑電話の検知・ブロックに成功したという。同社は、セカンドナンバーの提供を通じて、安心して電話番号を利用できる環境を整えるとしている。

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