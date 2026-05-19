 乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で「乃木坂46梅澤美波卒業特大号」が発売中！ラストロングインタビューも掲載 | RBB TODAY
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乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で「乃木坂46梅澤美波卒業特大号」が発売中！ラストロングインタビューも掲載

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梅澤美波【写真：竹内みちまろ】
  • 梅澤美波【写真：竹内みちまろ】

　19日から3日間東京ドームで行われる「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で、「乃木坂46梅澤美波卒業特大号」が日刊スポーツブースで販売される。

　同公演の最終日には3代目キャプテンの梅澤美波の卒業コンサートが予定されている。

　日刊スポーツが発行している「乃木坂46新聞」公式Xは18日、「明日19日から3日間、『乃木坂46梅澤美波卒業特大号』を『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』会場の東京ドーム22番ゲート前日刊スポーツブースなどで午前10時から発売！」と発表。

　同紙について、「等身大…？ではないかもしれませんが特大ショットやラストロングインタビューなど掲載しています」と説明した。

　ポストでは梅澤が実際に特大ショットを手にしている動画も公開。「縦160センチの特大誌面に私の全身ショットがこんな感じでドドーンとある感じ」と紹介した。

　梅澤は身長170センチのため、「ちょっとぎゅっとした私がここにバーンといますので」と照れ笑い。また、裏面のロングインタビューは好きなものを食べながら受けたと明かしつつ、読み応えのある内容になっているとのこと。「ぜひゲットしてみてください」と呼びかけた。

　ポストには、「ゲットしなくては！」「流石に等身大は誌面に収まらなかったか…笑」「これは絶対に買わないと！」という声が集まっている。

※【動画】梅澤美波が「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で発売の「卒業特大号」告知


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