美しさに思わず目を奪われる！日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭に登場！ | RBB TODAY

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美しさに思わず目を奪われる！日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭に登場！

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「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔
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  • 「B.L.T.2026年7月号」別冊付録：正源司陽子（日向坂46） 　両面超ビッグポスター
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　28日発売の「B.L.T.2026年7月号」の表紙・巻頭に、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から正源司陽子が登場する。

「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔
「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

　天真爛漫なキャラクターで愛される一方、見る者を惹きつける強いビジュアルも持ち合わせる正源司。今回は彼女の美しさにフォーカスしたグラビアとなっている。

「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／前康輔

　撮影は、懐かしさを感じる和風家屋と初夏の海辺が舞台。純白の衣装をまとったシーンでは中庭を自由に歩き回りながら木漏れ日を浴びて無邪気に笑う姿から、ふと足を止めて見せた儚げな表情まで丁寧に切り取られている。

　ポニーテールにアレンジしたカットでは正源司の整った目鼻立ちや横顔の美しさが際立ち、思わず目を奪われるような気品を漂わせている。

「B.L.T.2026年7月号」別冊付録：正源司陽子（日向坂46） 　両面超ビッグポスター
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「B.L.T.2026年7月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【正源司陽子（日向坂46）A】
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「B.L.T.2026年7月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【正源司陽子（日向坂46）C】

B.L.T.2026年7月号
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