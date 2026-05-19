“アイドル界の新ミューズ”日向坂46・大野愛実が『アップトゥボーイ』の表紙＆巻頭グラビアに登場！ | RBB TODAY

今年創刊40周年を迎えたアイドル誌『アップトゥボーイ』（ワニブックス）。その記念すべきvol.363号の表紙および巻頭グラビアに、日向坂46・大野愛実が登場する。

日向坂46・大野愛実 『アップトゥボーイ』（ワニブックス）/撮影：野口花梨

撮影を担当したのは新進気鋭の若手カメラマン・野口花梨氏。アイドル界に颯爽と現れた新ミューズ・大野の瑞々しい輝きを、これまでにない新鮮な切り口で捉えたカットを収録。同誌が長年培ってきた王道アイドル誌としての伝統を継承しつつ、令和の新しい風を吹き込む特別な巻頭グラビアとなっている。さらに付録として大野のB3版ポスターもついてくる。

ポスター表/日向坂46・大野愛実 『アップトゥボーイ』（ワニブックス）/撮影：野口花梨

ポスター裏/日向坂46・大野愛実 『アップトゥボーイ』（ワニブックス）/撮影：野口花梨

また、同じく日向坂46から、平岡海月（みつき）が同誌グラビアに初登場。今回は彼女の名前「海月（クラゲ）」をテーマに撮影を敢行。「クラゲ」をモチーフにした可憐な衣装を纏い、平岡ならではの圧倒的な透明感とピュアな美しさを最大限に引き出したカットが収録されている。

心地よく漂うような独自の世界観が表現され、まさに"平岡海月"の名刺代わりとなる、純度100%の魅力が詰まった必見のページとなっている。同誌は22日に発売される。