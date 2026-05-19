中条あやみ、マリー・アントワネットを意識したドレスで登場！ | RBB TODAY

中条あやみが、8月1日から横浜美術館で開催される展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」のアンバサダーを務めることが明らかになった。

東京国際フォーラムで行われた報道発表会に、マリー・アントワネットを意識した花の刺繍をあしらったドレス姿で登場した中条あやみは、衣装について「オートクチュールといった豪華なドレスで知られる一方で、私生活ではシンプルでカジュアルなドレスを好んだ、マリー・アントワネットの世界観を取り入れるイメージで着てみました」と語った。

中条がマリー・アントワネットを知ったきっかけは、ソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット』（2006年）。華やかな一面を持ちつつも孤独や寂しさを抱えていたことに親しみを感じ、憧れの存在になったという。

同展で気になる作品として、2018年に残存が公になった「マリー・アントワネットの真珠とダイヤモンドの3連ネックレス」をあげ、「日本初公開という、貴重かつ歴史的なものを見ることが出来るということにワクワクします」とコメントした。

また、観客へのメッセージとして「マリー・アントワネットが今も愛され続ける、大きな存在となった秘訣がこの展示にはすごく詰まっています。歴史的な作品を今こうやって目の前で見ることができ、時間に対するロマンやワクワクを感じられる展示ですので、友人や家族、大切な方とぜひ見に来て楽しんでいただけたら嬉しいです」と語った。

同展はロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館（V＆A）が企画した世界巡回展で、横浜美術館は世界巡回の最初の地かつ国内唯一の会場となる。ドレス、ジュエリー、家具調度品、絵画や版画、写真など約200点で構成され、18世紀後半の歴史的なファッションから2025年のオートクチュールまで250年にわたる展開をたどる。「首飾り事件」のネックレスの一部と伝わるダイヤモンドや、王妃の処刑に用いられたとされるギロチンなども展示される。

会期は2026年8月1日（土）から11月23日（月・祝）まで。会場は横浜美術館。