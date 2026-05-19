笑点が週間プレイボーイとコラボ！メンバーの黒スーツ姿や三遊亭小遊三のアラン・ドロンなりきり姿が公開！袋とじで禁断のヌードも！？ | RBB TODAY

19日、日本テレビの演芸バラエティ番組「笑点」の公式Xが更新され、週刊プレイボーイとの60周年コラボを行うことが公表された。
笑点の放送開始と週刊プレイボーイの創刊は同じく1966年で、今年でどちらも60周年を迎える。コラボでは笑点メンバーを「笑点版」と「プレイボーイ版」の2つのバージョンで撮り下ろした。笑点公式Xではプレイボーイ版のキービジュアルが公開されており、笑点メンバーがいつもとがらりと雰囲気を変えたダークスーツ姿で“本物のプレイボーイ”を体現している。ネクタイはそれぞれのイメージカラーになっているのもポイントだ。週刊プレイボーイの公式サイトには、おなじみのカラフルな着物姿のメンバーが楽し気に笑う「笑点版」のキービジュアルが掲載された。
コラボではもうひとつ、笑点レギュラーメンバー、三遊亭小遊三の「袋とじ」企画があることも発表された。小遊三がかねてよりネタにしている「アラン・ドロン」になりきりグラビアを撮影。公式Xには頭にサングラスを乗せ、トレンチコートをまとったダンディな小遊三のグラビアがアップされている。また「禁断のヌードシーンも公開！？」とあり、小遊三のヌードシーンも「あるとか、ないとか」とのこと。
笑点とのコラボは25日発売の週刊プレイボーイ23号に掲載される。
「笑点60周年特別展」が賑やかに幕開け！春風亭昇太、三遊亭好楽ら4人がセレモニーに登壇 | RBB TODAY
「笑点」60周年を記念した特別展が5月8日～19日、京王百貨店新宿店で開催。初日の開会セレモニーに三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が登壇した。
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