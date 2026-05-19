乃木坂46・金川紗耶、ファッション誌で「沼らせ」オーラ披露！「沼ります」「溺れてます」 | RBB TODAY

女性ファッション誌「Ray」編集部公式Xが18日、同誌専属モデルの乃木坂46の金川紗耶が表紙を務めた「Ray7月号」通常版を公開した。

「Ray」編集部公式Xは、「Ray7月号通常版の表紙はRay専属モデル・金川紗耶」と紹介。「沼らせる夏。」というキャッチコピーとともにポップでありながら儚い雰囲気も併せ持つ、金川の表紙画像を公開した。

内容について、「会うたびに美しさを更新する、やんちゃん」「その魅力は、圧倒的ビジュだけじゃなく、努力家で気づかい上手な内面にも秘密あり。一度ハマったら抜け出せない“さや沼”の魅力を、たっぷり深掘りします」と紹介。

また、「沼らせる夏。」として、「ただかわいいだけじゃない」「“沼らせ上手”になる方法をRayらしくお届けします」と説明し、「この表紙のやんちゃん、手に取った瞬間“さや沼”落ち確実です」とつづった。

ポストには「沼ります！」「さや沼にどっぷり浸かりましょうぞ」「さや沼に溺れてます」という声が集まっている。



なお、金川は6月30日に1st写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社）を発売予定。

※【画像】「Ray7月号」、乃木坂46・金川紗耶を表紙起用で「さや沼」解説



