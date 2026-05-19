LE SSERAFIM・チェウォンが「首の痛み」でパフォーマンス参加見送り「健康と安全を最優先事項」 | RBB TODAY

韓国の人気アイドルグループ・LE SSERAFIMのキム・チェウォンが「首の痛み」によりパフォーマンスの参加を見送ることが19日に発表された。

LE SSERAFIMは5月22日に約3年ぶりとなるフルアルバム「'PUREFLOW' pt.1」をリリースする。

同グループが所属するSOURCE MUSICは19日に公式サイト上で、「LE SSERAFIM KIM CHAEWONの健康状態およびスケジュールに関するご案内」を公開。チェウォンについて、「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と公表した。

同社は「アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と発表。

このため、ライブやイベント、音楽番組への出演は見送るとのこと。「ファンの皆様には、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、「当社は、アーティストが回復に専念できるよう積極的にサポートしてまいります。なお、今後のスケジュールにつきましては、回復状況に応じて調整される予定です」とし、「KIM CHAEWONが一日も早く健康な姿でご挨拶できるよう、アーティストの体調回復に向けて最善を尽くしてまいります」とつづった。

※LE SSERAFIM・チェウォンが「首の痛み」公表

