猪狩ともか、栃木・強盗殺人事件で逮捕の少年に「一生刑務所でお願いします」 | RBB TODAY

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猪狩ともか、栃木・強盗殺人事件で逮捕の少年に「一生刑務所でお願いします」

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　アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが18日にXを更新し、栃木の強盗殺人事件で逮捕された少年について、「一生刑務所でお願いします」と意見を述べた。

　14日に栃木県上三川町の住宅で発生した、住人の女性が殺害された事件。この事件を巡っては、指示役とみられる夫婦と、16歳の少年4人が逮捕されており、少年の一部は「夫婦に頼まれてやった」と供述していると報じられている。

　猪狩はXでこのニュースを引用し、「未成年でも関係なくこれだけの凶悪犯罪はどうか一生刑務所でお願いします」とつづった。

　その理由について、「出れば再犯で誰かが犠牲になる可能性がありますし、社会で更生にも限界があります」と指摘した。

　ポストには、「まったくその通り」「同感。日本は刑罰が軽過ぎる」「重い犯罪には重い罪をあたえていいと思います」という賛同が集まっている。

※猪狩ともか、栃木・強盗殺人事件で逮捕の少年に持論


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