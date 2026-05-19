日向坂46の17thシングル収録、五期生楽曲「円周率」MV公開！佐藤優羽が初センターに！ | RBB TODAY

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日向坂46の17thシングル収録、五期生楽曲「円周率」MV公開！佐藤優羽が初センターに！

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日向坂46「円周率」MVサムネイル
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　5月20日に発売となる日向坂46の17thシングル「Kind of love」に収録される五期生による楽曲「円周率」のミュージックビデオが、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開となった。

　フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で五期生・佐藤優羽が初めてセンターを務めることが明らかとなった。

日向坂46「円周率」MVサムネイル

　MVの舞台は、“効率化だけを追い求めた”学校。佐藤が演じる無機質なアンドロイドの生徒が、ほかのメンバーとの交流を通じて青春の機微に触れ、徐々に感情を知っていくストーリーが描かれている。

　抑制されていた佐藤の感情が溢れ、涙を流しながら逃げ出した先で感情を爆発させて踊るラストシーンを通して、切り捨てることのできない"かけがえのない時間"の尊さを、五期生たちが全身で表現している。MVの監督は吉田ユーキ氏が務めた。

日向坂46

　さらに、MV公開に続く形で“五期生 LIVE"の開催もサプライズ発表された。7月15日・16日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる。

　日向坂46五期生だけで単独ライブを行うのは、昨年5月開催の“おもてなし会"、同年11月の“新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za"に続き、3度目となる。横浜スタジアム公演を経てグループの新戦力として大きく成長した五期生が、どのようなステージを見せるか期待したい。

《RBBTODAY》

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