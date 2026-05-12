澄田綾乃、美谷間あらわな大胆ビキニ姿で銭湯を満喫！令和最強メリハリボディをオフショでも | RBB TODAY

グラビアアイドルの澄田綾乃が11日にインスタグラムを更新し、同日発売の「週刊プレイボーイ」21号(集英社)に掲載されたグラビアと、デジタル写真集「覗いてはいけない…」の配信開始を報告。ビキニショットなども公開した。
澄田は「本日発売の週刊プレイボーイに掲載して頂いてます」「デジタル写真集『覗いてはいけない…』もグラジャパにて配信開始！！！」と告知し、銭湯と思われる場所でのオレンジのビキニ姿を披露。
タイル張りの浴槽の縁に腰掛け、遠くを見つめるポーズでは、日差しが差し込む開放的な空間の中、引き締まったスタイルと美脚が際立っていた。
また、黒のレース付き深Vカットランジェリーカットでは、和室の中で片手を頭に添えてカメラを見つめ、くびれと美ボディラインを強調。浴槽に浸かるシーンでは、笑顔でリラックスした表情を見せ、透明感あふれる肌と美谷間を披露している。
約1年ぶりの『週プレ』登場となる今回のグラビアは、"令和最強メリハリボディ"の異名を持つ澄田が銭湯で大人の魅力を存分に見せつけた内容になっている。澄田は「ぜーーーったいにチェックしてね」と呼びかけていた。
ポストには、「綾乃ちゃん色っぽ」「素晴らしい」「美しすぎる」という声が集まっている。
澄田綾乃、切り裂かれたミリタリータンクトップ姿でバスルームグラビア「後ろから横からも」 | RBB TODAY
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澄田綾乃の4thイメージ作品が4K画質で配信開始。地元山口県での初ロケを敢行し、思い出の海や絶景宿での撮影を収録。初回登録者限定1週間無料キャンペーンも実施中。
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