澄田綾乃、美谷間あらわな大胆ビキニ姿で銭湯を満喫！令和最強メリハリボディをオフショでも | RBB TODAY

グラビアアイドルの澄田綾乃が11日にインスタグラムを更新し、同日発売の「週刊プレイボーイ」21号(集英社)に掲載されたグラビアと、デジタル写真集「覗いてはいけない…」の配信開始を報告。ビキニショットなども公開した。

澄田は「本日発売の週刊プレイボーイに掲載して頂いてます」「デジタル写真集『覗いてはいけない…』もグラジャパにて配信開始！！！」と告知し、銭湯と思われる場所でのオレンジのビキニ姿を披露。



タイル張りの浴槽の縁に腰掛け、遠くを見つめるポーズでは、日差しが差し込む開放的な空間の中、引き締まったスタイルと美脚が際立っていた。

また、黒のレース付き深Vカットランジェリーカットでは、和室の中で片手を頭に添えてカメラを見つめ、くびれと美ボディラインを強調。浴槽に浸かるシーンでは、笑顔でリラックスした表情を見せ、透明感あふれる肌と美谷間を披露している。



（写真は澄田綾乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は澄田綾乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

約1年ぶりの『週プレ』登場となる今回のグラビアは、"令和最強メリハリボディ"の異名を持つ澄田が銭湯で大人の魅力を存分に見せつけた内容になっている。澄田は「ぜーーーったいにチェックしてね」と呼びかけていた。

ポストには、「綾乃ちゃん色っぽ」「素晴らしい」「美しすぎる」という声が集まっている。

