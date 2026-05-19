 藤本冬香、1st写真集『無防備な私』で大胆肌見せに挑戦「これ以上のことはないだろうな」 | RBB TODAY
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藤本冬香、1st写真集『無防備な私』で大胆肌見せに挑戦「これ以上のことはないだろうな」

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藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
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  • （C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久

　昨年9月にSKE48を卒業した藤本冬香が19日、都内にて1st写真集『無防備な私』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
藤本冬香【写真：竹内みちまろ】

　同作では、大胆なグラビア撮影は初となる藤本が、多彩なバリエーションで魅せるバストカットからバックショットまで、大胆な肌見せで27歳の“無防備ボディ”を披露。ランジェリー姿や手ブラカットにも挑戦しており見どころの多い仕上がりとなっている。

藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
藤本冬香【写真：竹内みちまろ】
藤本冬香【写真：竹内みちまろ】

　写真集が完成した感想を尋ねられると、「写真集を出せると決まった時は、私は本当に写真集を出せる人生があるとは思ってもいなかったので本当に驚きました」と告げ、完成した写真集を指差しながら「今もこうしてこの世に実際に写真集があるのですが、まだどこか信じられない気持ちでいっぱいです」と心境を明かした。

（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久

　注目してほしいポイントについては、「これまではアイドルで可愛らしい衣装を着ることが多かったのですが、初めて大人っぽい黒のランジェリーだったり、あえて大人っぽい衣装を着たところ」とアピール。

（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久
（C）KADOKAWA　PHOTO／田中智久

　「一番無防備だなと思うカットは？」との質問が出ると、「先行カットでも出させていただいたのですが、エメラルドグリーンの水着でストッキングを着るようなカットがあります。結構お尻も見えていて、すごい無防備だなっていうふうに思ってます」と目を輝かせていた。
　
　撮影には「NGなし」で挑んだそう。「いろんなセクシーなお洋服とかも着せていただいたのですが、『もう今後はこれ以上のことはないだろうな』と思いながら」撮影に挑んだことを振り返った。


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