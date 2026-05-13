乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」が追加の見切れ席販売へ | RBB TODAY

乃木坂46が12日に公式サイト上で、「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の「見切れ席」を追加販売することを発表した。

「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」はグループのデビュー14周年記念コンサートで、5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームで開催される予定。

21日公演はメンバーの卒業コンサートとなっている。

乃木坂46は12日、公式サイト上で、同コンサートの会場チケットについて、「全日程の指定席・親子・女性エリア・注釈付指定席が完売となりました」と報告。同日12時から販売が開始されている。

また、「それに伴い、5月12日(火)12:00より、DAY-1・DAY-2の見切れ席の販売を開始いたします」と発表した。

なお、「DAY-3～梅澤美波 卒業コンサート～」の「ステージバック席」も販売中とのこと。「ぜひチェックしてみてください！」と呼びかけた。

※乃木坂46が「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の見切れ席追加販売

