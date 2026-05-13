乃木坂46「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」が追加の見切れ席販売へ | RBB TODAY

乃木坂46が12日に公式サイト上で、「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の「見切れ席」を追加販売することを発表した。
「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」はグループのデビュー14周年記念コンサートで、5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームで開催される予定。
21日公演はメンバーの卒業コンサートとなっている。
乃木坂46は12日、公式サイト上で、同コンサートの会場チケットについて、「全日程の指定席・親子・女性エリア・注釈付指定席が完売となりました」と報告。同日12時から販売が開始されている。
また、「それに伴い、5月12日(火)12:00より、DAY-1・DAY-2の見切れ席の販売を開始いたします」と発表した。
なお、「DAY-3～梅澤美波 卒業コンサート～」の「ステージバック席」も販売中とのこと。「ぜひチェックしてみてください！」と呼びかけた。
※乃木坂46が「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の見切れ席追加販売
乃木坂46、LIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』ダイジェスト映像が公開！11万人動員のスタジアムライブの熱狂を収録 | RBB TODAY
・乃木坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。 ・同作は2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員したバースデーライブを収録している。 ・2026年5月13日にリリースされ、完全生産限定盤（Blu-ray）は2万5300円（税込）。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/09/247593.html続きを読む »
乃木坂46の最新シングル、卒業を控える“梅澤美波”特別仕様盤の発売決定！ | RBB TODAY
乃木坂46、最新シングル卒業を控える“梅澤美波”特別仕様盤の発売が決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/03/246111.html続きを読む »