厄除けにぴったり？BTS・RM、ユーモアあふれる“再現写真”に反響続々「本当に行ったんだ」 | RBB TODAY

BTSのRMが、ユーモアあふれる写真を公開し、ファンの笑いを誘っている。

5月19日、RMは自身のインスタグラムに「Crying Tree」というコメントを添えて1枚の写真を投稿した。

【写真】厄除けにぴったり？RM、ユーモアあふれる“再現写真”

公開された写真には、RMが、過去にユーチューブで共演したHIPHOPグループEPIK HIGH・タブロの母校である米スタンフォード大学を訪れた姿が収められている。

写真の背景には、かつてタブロの学歴論争を扱ったドキュメンタリー番組のワンシーンに登場する木が写っており、RMは当時タブロが着ていた服や帽子まで忠実に再現し、注目を集めた。

またRMは、自転車に乗ってキャンパスを駆け巡る写真とともに、「ヒョン（兄さん）、スタンフォードのキャンパスは最高だった」というメッセージを伝えている。

（写真＝RM Instagram）

これを見たタブロは、自身のインスタグラムに自分の姿とRMの姿を並べた写真を掲載し、「ナムジュン（RMの本名）が本当にクライング・ツリーに行った。omg he actually went to the crying tree（なんてことだ、本当にクライング・ツリーに行ったんだ）」と驚きを隠せない様子を見せた。

（写真＝タブロInstagram）上からタブロ、RM

これに先立ち、RMとSUGAがEPIK HIGHのYouTubeチャンネルに出演した際、タブロはスタンフォード・スタジアムでの公演を控えていたBTSに対し、自身の学歴論争ドキュメンタリーの撮影地、通称「Crying Tree（クライング・ツリー）」で写真を撮ることを提案し、メンバーたちを困惑させていた。

当時、タブロは「厄除けにぴったりな場所だ」とし、「そこで写真を撮ってくれたら、ソロアルバムの制作に入る」と大胆な公約まで掲げていた。

タブロの言葉通り、本当にクライング・ツリーの前でポーズを決めたRMのユーモア溢れる記念写真が、ファンの笑いを誘っている。

なお、BTSは5月16日・17日・19日（現地時間）の計3日間、韓国のアーティストとして初めて米スタンフォード・スタジアムで単独コンサートを開催し、ワールドツアーの熱気を繋いでいく。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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