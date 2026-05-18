 乃木坂46・冨里奈央、自宅のリビングに金魚100匹飼育し「金魚すくい」練習！？ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46・冨里奈央、自宅のリビングに金魚100匹飼育し「金魚すくい」練習！？

エンタメ ブログ
注目記事
冨里奈央（乃木坂46）【写真：竹内みちまろ】
  • 冨里奈央（乃木坂46）【写真：竹内みちまろ】

　乃木坂46の冠番組「乃木坂工事中」（テレビ愛知・テレビ東京系）が17日に放送され、メンバーの冨里奈央が自宅のリビングで100匹の金魚を飼っていた過去を明かした。

　この日、番組ではMVの注目ポイントや制作の裏側を紹介する「MVここ見て！選手権2026 後編」を放送。番組MCでもあるお笑いコンビ・バナナマンが演じているフォークデュオ・赤えんぴつが提供していた「君ばかり」のMVを取り上げた。

　その中で、冨里が見どころとして取り上げたのは、「金魚プロ」。MVの中で、冨里自身がお祭りのような場所で金魚すくいをして満面の笑顔を浮かべているシーンで、バナナマンやメンバーからも「いいんだよなあ！」「かわいい」という声が上がった。

　このシーンの設定について冨里は「金魚がなかなか取れなくて『うーん、取れない』って顔を撮りたい」と言われたと説明。しかし、冨里は「私、金魚すくいがすごい得意で、普通にやってたら12匹くらい取れちゃって」と明かした。

　当初の設定とは違ったものの、結局「喜んでいる顔がいい感じだからOK」と採用されたとのこと。さらにMVでは敗れたポイ越しにカメラを覗くシーンがあるが、「それも破けないから、指で（破いた）」と暴露し、スタジオの笑いを誘った。

　また、「（小さい頃）金魚すくいがすごい好きで、『金魚すくいやりたい、金魚すくいやりたい！』って」とねだった結果、「お家に金魚100匹くらい買ってきて。リビングで」となぜか自宅リビングで100匹の金魚を飼い、自宅で金魚を練習していたと話していた。


乃木坂46・冨里奈央、漫画「きみは四葉のクローバー」実写PVのW主演に！可愛すぎる制服姿を披露 | RBB TODAY
画像
乃木坂46冨里奈央が漫画「きみは四葉のクローバー」実写PVの主演を務め、撮り下ろしグラビアも披露される予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/04/236036.html続きを読む »

乃木坂46 5期生、5人目は千葉県出身「冨里 奈央」15歳！「心が洗われる」ナチュラルな雰囲気が話題 | RBB TODAY
画像
　6日、YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』が更新。5人目の新メンバーが発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/06/195897.html続きを読む »

13th YEAR BIRTHDAY LIVE (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 乃木坂46 (特典なし)
￥20,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ (Type-A) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,718
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top