乃木坂46・冨里奈央、自宅のリビングに金魚100匹飼育し「金魚すくい」練習！？ | RBB TODAY

乃木坂46の冠番組「乃木坂工事中」（テレビ愛知・テレビ東京系）が17日に放送され、メンバーの冨里奈央が自宅のリビングで100匹の金魚を飼っていた過去を明かした。

この日、番組ではMVの注目ポイントや制作の裏側を紹介する「MVここ見て！選手権2026 後編」を放送。番組MCでもあるお笑いコンビ・バナナマンが演じているフォークデュオ・赤えんぴつが提供していた「君ばかり」のMVを取り上げた。

その中で、冨里が見どころとして取り上げたのは、「金魚プロ」。MVの中で、冨里自身がお祭りのような場所で金魚すくいをして満面の笑顔を浮かべているシーンで、バナナマンやメンバーからも「いいんだよなあ！」「かわいい」という声が上がった。

このシーンの設定について冨里は「金魚がなかなか取れなくて『うーん、取れない』って顔を撮りたい」と言われたと説明。しかし、冨里は「私、金魚すくいがすごい得意で、普通にやってたら12匹くらい取れちゃって」と明かした。

当初の設定とは違ったものの、結局「喜んでいる顔がいい感じだからOK」と採用されたとのこと。さらにMVでは敗れたポイ越しにカメラを覗くシーンがあるが、「それも破けないから、指で（破いた）」と暴露し、スタジオの笑いを誘った。

また、「（小さい頃）金魚すくいがすごい好きで、『金魚すくいやりたい、金魚すくいやりたい！』って」とねだった結果、「お家に金魚100匹くらい買ってきて。リビングで」となぜか自宅リビングで100匹の金魚を飼い、自宅で金魚を練習していたと話していた。

