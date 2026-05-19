STU48・福田朱里＆原田清花、愛媛県西予警察署で1日警察署長に！白バイにまたがる姿も | RBB TODAY

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STU48・福田朱里＆原田清花、愛媛県西予警察署で1日警察署長に！白バイにまたがる姿も

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（写真は原田清花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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  • （写真は福田朱里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は福田朱里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　STU48の福田朱里と原田清花が16日にインスタグラムを更新し、愛媛県西予警察署で一日警察署長を務めたことを報告した。

　原田はインスタグラムで、「本日、あかりんさんと愛媛県西予警察署の一日警察署長を務めさせていただきました」と明かし、「一日警察署長」のたすきをかけて白バイにまたがっている自身のショットや、福田とともに警官の制服姿で敬礼をしているツーショットを公開した。

　一日警察署長について原田は、「本物の警察制服を着させていただきパトカーや白バイにも乗車させていただいてとても気が引き締まりました！皆様に安全運転の呼びかけも行わせていただき改めて、交通安全について考える貴重な経験でした」と振り返り、「私自身も、これからより一層交通安全を意識して過ごしていきたいと思います」とつづった。

（写真は原田清花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
（写真は原田清花の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　また、福田もインスタグラムで「愛媛県西予警察署で一日警察署長をしてきました！カッコイイ本物の白バイまたがらせてもらったよ」と白バイにまたがる一部始終を収めた動画を公開。

　次のポストでは、「白バイ＆パトカー画像バージョン」と、白バイにまたがった自身の写真をアップ。また、パトカーに乗ってハンドルを握る自身と助手席に乗った原田のショットも公開していた。

（写真は福田朱里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
（写真は福田朱里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ポストには、「カッコいい！」「カッコいい、そして当たり前のように可愛い！」「日本の安全は任せました」という声が集まっている。


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