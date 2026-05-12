畑芽育、インスタのフォロワー数100万人突破を報告！ | RBB TODAY

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畑芽育、インスタのフォロワー数100万人突破を報告！

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畑芽育【写真：竹内みちまろ】
  • 畑芽育【写真：竹内みちまろ】

　俳優・タレントの畑芽育が12日、自身のXを更新。公式インスタグラムのフォロワー数が100万人を突破したことを報告した。

　畑は「祝・100万人突破」というコメントとともにピースをしながら微笑む写真をアップ。「Instagramのフォロワー数が100万人を突破いたしました」とファンへ報告した。

　畑のインスタグラムは前日の11日に更新。現在、ドラマ『エラー』で共演する俳優の志田未来と共に自撮りした写真をアップしている。この日は志田の誕生日だったため、「親愛なるしだみーさま。お誕生日おめでとうございます」というコメントとともに、薄暗い中を畑と志田が楽しそうに歩く2ショットだ。

　畑のXは「いつも温かい応援をありがとうございます　今後とも畑芽育をよろしくお願いいたします！！」とファンへのお礼で締めくくられている。この投稿にファンからは「めいちゃんおめでとうございます」「100万人突破おめでとうございます！」「これからも心から応援しています！！」とお祝いのコメントが寄せられた。

※畑 芽育の投稿


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