坂本花織、引退会見で結婚発表！ネットから驚き＆祝福の声「かおちゃんらしい」 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストでフィギュアスケート選手の坂本花織の結婚を各社がいっせいに報道した。当初は引退会見の予定だったが、終盤坂本から結婚していたことがサプライズで報告されたという。

会見をライブで配信していた局のコメントには、一斉に「誰？」「おめでとうございます」などの文字が流れネットでも話題に。「退会見でサプライズ発表するのもかおちゃんらしい」「びっくり！でもお幸せに！」「サラッともう籍も入れた後ってのがさすがよ」「ビッグサプライズ」という祝福の声が集まっている。

