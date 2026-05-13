 坂本花織、引退会見で結婚発表！ネットから驚き＆祝福の声「かおちゃんらしい」 | RBB TODAY
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坂本花織、引退会見で結婚発表！ネットから驚き＆祝福の声「かおちゃんらしい」

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　ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストでフィギュアスケート選手の坂本花織の結婚を各社がいっせいに報道した。当初は引退会見の予定だったが、終盤坂本から結婚していたことがサプライズで報告されたという。

　会見をライブで配信していた局のコメントには、一斉に「誰？」「おめでとうございます」などの文字が流れネットでも話題に。「退会見でサプライズ発表するのもかおちゃんらしい」「びっくり！でもお幸せに！」「サラッともう籍も入れた後ってのがさすがよ」「ビッグサプライズ」という祝福の声が集まっている。


坂本花織、全日本3連覇！世界選手権に向けて決意新たに「次の目標に向かって…」 | RBB TODAY
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坂本花織が、24日放送の『全日本フィギュアスケート選手権2023　女子フリー』（フジテレビ系）で優勝。3連覇を飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/24/215350.html続きを読む »

坂本花織、首位発進！連覇に向けて圧巻の演技『世界フィギュア』女子ショート 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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　22日、『世界フィギュアスケート選手権2023　女子ショート』（フジテレビ系）が放送され、坂本花織が圧巻の演技で首位に立った。 坂本花織(Photo by Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images) 1枚目の写真・画像
https://www.rbbtoday.com/article/img/2023/03/23/207462/763307.html続きを読む »

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